Marianna Schreiber ostro do Małgorzaty Rozenek-Majdan. Nieprawdopodobne

Marianna Schreiber to jedna z tych celebrytek, które mają bardzo charakterystycznych styl. 31-latka często wygląda tak, jakby nie wiedziała, gdzie do końca się wybiera. Nie umie dopasować ubrań do okazji. Jakiś czas temu epatowała dekoltem i kusą mini w Europarlamencie. Jej strój nie wszystkim przypadł do gustu.

Zobacz też: Marianna Schreiber z dekoltem do pasa w Europarlamencie. Internauci przecierają oczy ze zdumienia

Małgorzata Rozenek-Majdan skomentowała stylizacje Marianny Schreiber

Marianna nie należy jednak do osób, które zrażają się tak łatwo. Celebrytka cały czas obecna jest w mediach społecznościowych, które pozwalają zarabiać jej całkiem niezłe pieniądze. Już niedługo odbędzie się bowiem gala MMA, w której Marianna bierze udział.

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła skomentować stylizacje 31-latki. Nieprawdopodobne co o niej powiedziała.

"Absolutnie szczerze nie wierzę (…), że chodziło o to, żeby zwrócić uwagę na ważne rzeczy (…) Nie jestem do końca przekonana, czy to jest obraz Polki, który chcielibyśmy w strukturach europejskich" - mówiła Rozenek-Majdan w rozmowie z portalem plotek.pl.

Zobacz też: Mocne wyznanie Rozenek-Majdan. "Prawie utopiłam syna"

Marianna Schreiber odpowiada Rozenek-Majdan

Okazuje się, że na odpowiedź Marianny nie trzeba było zbyt długo czekać. Aspirująca gwiazda na opinię "Perfekcyjnej" zareagowała dość nerwowo. Podczas Q&A w mediach społecznościowych Marianna w mocnych słowach skomentowała przytyki Małgorzaty.

"Wolę być bezguściem, niż wydawać tysiące na stylistów i udawać, że moje życie wygląda inaczej niż w rzeczywistości - psy nie brudzą, dzieci nie rozrzucają zabawek, a ja chodzę w białym garniturze do lasu na grzyby. A tak już poważnie - żyję skromnie i po swojemu" - powiedziała fanom Schreiber.

Dodatkowo wyjawiła, iż nie miała farta jeśli chodzi o stylistów.

"Musiałam się zmuszać do noszenia ubrań, których nie lubię, które mi się nie podobają i w których nie czuję się dobrze. Jestem sobą od wewnątrz i tak samo chce się czuć na zewnątrz" - wyznała kobieta.

Zobacz też: Małgorzata Rozenek-Majdan podniosła ceny w swoim butiku. Mówi dlaczego

Zobacz naszą galerię: Schreiber przyznała się do wszystkich poprawek. Sporo tego było

Sonda Lubisz Małgorzatę Rozenek-Majdan? Tak Nie przepadam Nie mam zdania