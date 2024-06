Małgorzata Rozenek-Majdan podniosła ceny w swoim butiku. Mówi dlaczego

Małgorzata Rozenek-Majdan w 2019 roku założyła własny sklep, w którym sprzedaje nie tylko ubrania, ale również akcesoria do domu. Ceny w butiku w ostatnim czasie nieźle wzrosły. Gwiazda w jednym z najnowszych wywiadów, wyznała wprost, dlaczego się na to zdecydowała.

"W takim świecie, w jakim teraz żyjemy, gdzie ceny wszystkiego poszły naprawdę bardzo mocno w górę, ja nie dziwię się ludziom, że narzekają na wzrosty. Te wzrosty niestety wynikają nie z naszej chciwości czy potrzeby zawyżania ich, tylko po prostu z rosnących kosztów prowadzenia biznesu" - powiedziała w wywiadzie dla portalu plotek.pl.

Małgorzata Rozenek-Majdan komentuje podwyżki cen w swoim sklepie

Małgorzata Rozenek-Majdan wspomniała niedawno o tym, dlaczego koszty jej produktów wzrosły. A to nie koniec. Gwiazda przyznała, że ona i jej zespół starają się, aby jakość jej asortymentu była wysoka, a filozofia marki pozostały bez zmian.

"Rosnące ceny prądu, rosnące ceny innych mediów. Wszystko, co za tym idzie, rośnie bardzo. To ma niestety wpływ na ostateczną cenę. Ale my bardzo staramy się, żeby nasze klientki nie odczuły tego tak bardzo. Staramy się, żeby jakość i wszystko to, co niesiemy za sobą, żeby to rekompensowały" - przyznała gwiazda w wywiadzie.

Co w swoim butiku sprzedaje Małgorzata Rozenek-Majdan?

W asortymencie sklepu Małgorzaty Rozenek-Majdan znajdziemy nie tylko ubrania czy buty. Gwiazda TVN sprzedaje też akcesoria do domu, między innymi ręczniki, świeczki, a nawet dyfuzory zapachowe. Na stronie internetowej sklepu można przeczytać również, że wszystkie kolekcje wypuszczane są w limitowanych seriach.

