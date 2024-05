Awantura pod zdjęciem Rozenek-Majdan. Nie do wiary, czego czepiają się ludzie

Superniania trafiła do szpitala! Niepokojące wieści o stanie zdrowia Doroty Zawadzkiej

TVN bawi się w środku tygodnia do bladego świtu! Szampan, cekiny, papieroski...

Małgorzata Rozenek-Majdan w show-biznesie jest nie do zatrzymania. Gwiazda ma obecnie własny program "Pokonaj mnie, jeśli potrafisz", gdzie konkuruje z innymi gwiazdami. Niedawno celebrytka wybrała się na obóz treningowy Lewandowskiej. Nie do wiary, co się na nim wydarzyło.

Fani czepiają się Małgorzaty Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych. Gwiazda chwali się swoją wysportowaną sylwetką, a także pokazuje, jak wyglądają jej treningi, praca oraz życie prywatne. Celebrytka z obozu Lewandowskiej również "nadaje" w sieci. Można więc dowiedzieć się, co dokładnie dzieje się na tym wyjeździe. Ostatnio ukochana Radosława zaprezentowała zdjęcia wykonane na sali treningowej.

"Mega energia i moc i chociaż tyłek boli, płuca palą, a jeszcze przed nami wykłady i ciężki wieczorny trening, to cieszę się, że tu jestem" - napisała w sieci Małgosia.

Mogłoby się wydawać, że fotka nie wzbudzi negatywnych emocji. Stało się jednak inaczej. Stopy Małgorzaty Rozenek-Majdan nie spodobały się jej fanom.

"Piękna sylwetka, ale chyba coś poszło nie tak z samoopalaczem na stopach" - napisała internautka.

Do momentu publikacji tego artykułu Rozenek-Majdan nie odpowiedziała na komentarz. Nie przeczytała go jeszcze czy nie chce wdawać się w internetową dyskusję?

Internauci hejtują Rozenek-Majdan

Małgorzata Rozenek-Majdan w mediach obecna jest od wielu lat. Gwiazda nie raz spotkała się z krytyką własnej osoby. Jakiś czas temu wyznała, co sądzi na temat internetowych hejterów.

"Kilka słów o tolerancji i ciałopozytywności. To działa w obie strony najmilsi. Dużo się o niej mówi w kontekście osób z nadwagą i nawet zrobiliśmy jako społeczeństwo spory postęp w tym temacie, to jakoś ciągle nie rozumiemy, że ta cała ciałopozytywność ma obejmować różne typy sylwetki nawet te o zgrozo, szczupłe czy wręcz chude" - napisała Małgorzata Rozenek-Majdan.

