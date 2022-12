Marina Łuczenko-Szczęsna chciała zajść w ciążę, a okazało się, że jest poważnie chora! "To po prostu cios w serce"

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny poznali się w 2013 roku. Znany bramkarz od razu wiedział, że ta piękna dziewczyna zostanie jego żoną. - Powiedział mi to na pierwszej randce. Creepy. Ja byłam w szoku, że ktoś może być tak pewny siebie. Nie zna w ogóle dziewczyny, wjeżdża na pierwszą randkę i po dwóch godzinach, po paru głębszych, powiedział: „Ty tego jeszcze nie wiesz, ale ty będziesz moją żoną”. Powiedziałam: „Słucham? Że co?” - powiedziała Marina w rozmowie w "Alarmie" TVP 1. Rzeczywiście trzy lata później para stanęła na ślubnym kobiercu.

Marina usłyszała, że ma nowotwór

W 2018 roku na świat przyszedł synek Mariny i Wojtka, Liam. Znani rodzice świata nie widzą poza swoim ukochanym chłopczykiem. Okazuje się, że bardzo chcieli powiększyć rodzinę. W zeszłym roku piosenkarka poszła na rutynową kontrolę, bo chciała starać się o drugie dziecko. Nie spodziewała się tego, co usłyszała od lekarza.

- To było na początku tamtego roku. Przyszłam do lekarza, żeby przygotować się do kolejnej ciąży. I dowiedziałam się, że mam nowotwór na jajniku i nie wiadomo, czy jest to rak, czy nie jest to rak. Wiadomo, że jak słyszysz nowotwór w tak młodym wieku, to po prostu cios w serce - wyznała w rozmowie z "Alarmem".

Na szczęście okazało się, że nie jest to zmiana złośliwa.

- Wszystkie plany, które miałam, no po prostu legły w gruzach. Nagle się okazuje, że to wszystko jest nieważne. Trzeba się skupić na swoim zdrowiu. Nie chcę użalać się nad sobą. Całe szczęście okazało się, że to nic złośliwego. Doszłam do siebie. No był to przełomowy moment w moim życiu – wyznała w programie.