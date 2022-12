Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojtek Szczęsny pokazali, gdzie zbudują dom! Cudowne miejsce

Co ona wyprawia?

Jeśli komuś wydawało się, że Marina i Wojtek Szczęsny na dobre przenieśli się do Włoch, gdzie mieszkają ze względu za klubowe zobowiązania piłkarza, był w błędzie. Małżeństwo nie ukrywa, że kocha Polskę, dlatego nie miało wątpliwości z wyborem miejsca, gdzie ma powstać ich wymarzony dom. 33-letnia piosenkarka, która już 31 grudnia wystąpi podczas "Sylwestra Marzeń z Dwójką", pochwaliła się "działeczką", jaką zakupili.

Marina i Wojtek Szczęsny pokazali, gdzie zbudują dom! Cudowne miejsce

Marina wraz z Wojtkiem Szczęsnym i synem planują przenieść się do Polski? Wszystko wskazuje na to, że jeśli piłkarz Juventusu Turyn zdecyduje się na zakończenie kariery piłkarskiej, razem z rodziną wróci do kraju. Być może dlatego już na początku 2023 roku ruszają z budową wymarzonego domu w górach.

- Na naszej działeczce. Po zimie zaczynamy budowę. Nie możemy się już doczekać - napisała podekscytowana Łuczenko-Szczęsna.

Komentarzy zachwyconych miejscem internautów nie brakuje.

- Ale będą zapierające widoki! Nie powinnam zazdrościć, jednak trochę zazdroszczę!

- Wojtek na tym zdjęciu wygląda jakby już zaczął budowę, gratulacje.

- Wiem, jakie to szczęście, bo mam taki sam, cudowny widok z okna.

Myślicie, że Marina i Wojtek będą relacjonować w mediach, jak przebiega budowa ich nowego domu? Z nieoficjalnych informacji wynika, że Szczęsna być może będzie w najbliższym czasie zapracowana bardziej niż zwykle, nie tylko ze względu na sprawy prywatne - ponoć przygotowuje eurowizyjny singiel, by w lutym wystartować w polskich preselekcjach. Jeśli udałoby się jej je wygrać, do maja miałaby ręce pełen roboty (finał Eurowizji zaplanowany jest na 13 maja).