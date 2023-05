Marina Łuczenko-Szczęsna przy okazji Opola mówi o swoim pierwszym razie! "Spełnienie moich marzeń"

Gwiazdy już odliczają dni do swoich występów na 60. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Jak co roku szykuje się muzyczna uczta dla zmysłów. Wielkie widowisko rozpocznie się już 9 czerwca. Swojego występu nie może doczekać się Marina Łuczenko-Szczęsna, która choć śpiewa od 25 lat jeszcze dotąd nie miała okazji występować przed opolską publicznością. W czasie koncertu "Wielka Gala - Od Opola do Opola" zaliczy więc swój debiut w tym wyjątkowym i prestiżowym miejscu. - Jestem podekscytowana. Zobaczyłam tych wszystkich wielkich artystów i jestem tak zestresowana tym występem tak naprawdę, ale już nie mogę się doczekać. Jest to spełnienie moich marzeń. Będzie to mój debiut. Jeszcze przy sześćdziesiątym festiwalu to coś naprawdę niesamowitego dla mnie, w szczególności, że ja w tym roku obchodzę 25-lecie mojej kariery, ponieważ w 1998 roku pierwszy raz stanęłam na scenie i zaczęłam jeździć na festiwale muzyczne, więc będzie to naprawdę dla mnie wzruszający moment - powiedziała Marina podczas konferencji prasowej w gmachu TVP. - Wciąż się nie poddaję, idę do przodu, spełniam swoje marzenia - dodała mówiąc, że nie może zdradzić, jaki utwór wykona. - Mogę jedynie powiedzieć, że to utwór, który przygotowujemy od roku, specjalnie na Opole. To coś, czego nikt się po mnie nie spodziewa. Powinno zaskoczyć - dodała. W karierze wokalnej Marinę wspiera ukochany mąż Wojciech Szczęsny. Czy będzie jej towarzyszył za kulisami występu? - Nie wiem jak z meczami, ale jak Wojtek nie będzie grał to na pewno przyjedzie. Lubi wychodzić na scenę z kwiatami, więc przygotujmy się, bo gościu może wyjść na scenę - żartowała wokalistka.

MARINA - WOJTEK ŚWIETNIE BY SIĘ ODNALAZŁ W MUZYCE!