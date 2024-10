Marina Łuczenko-Szczęsna oraz Wojtek Szczęsny przeprowadzili się do słonecznej Hiszpanii, gdzie piłkarz podjął nową pracę w FC Barcelonie. Marina z kolei dalej spełnia się jako wokalistka oraz influencerka. Jej konta w social mediach przepełnione są fotografiami oraz nagraniami, na których pokazuje swoje życie zawodowe i prywatne. Niedawno dodała nagrania, na których zaprezentowała, jak wyglądała przeprowadzka.

Marina podzieliła się z fanami pierwszymi kadrami z nowego domu. Najpierw zaprezentowała, jak ona i jej rodzina spędza czas na plaży, a potem udostępniła nagranie, na którym widzimy masę kartonów z rzeczami z jej poprzedniego domu. Wyjawiła też, że to kolejna przeprowadzka w życiu jej rodziny - wszystko przez Wojtka.

My Life. Turin, Marbella, Barcelona - napisała na InstaStories.

Wszystko jednak wskazuje na tym, że rozpakowywanie poszło sprawnie, bo już na kolejnym slajdzie widać szczęśliwą rodzinkę, jak bawi się nad błękitną wodą.

Gwiazda w rozmowie z "Vivą!" opowiedziała o tym, jak wygląda jej relacja z Wojtkiem. Okazuje się, że para stara się spędzać, jak najwięcej czasu razem. Trzeba przyznać, że wychodzi im to całkiem nieźle. Są już ponad 10 lat razem.

Gdy jesteśmy w Turynie, jeśli Wojtek akurat nie nocuje w hotelu, zawsze razem jemy śniadanie. Potem w drodze na trening mąż odwozi Liama do przedszkola. Popołudnia spędzamy razem we trójkę. Liam uwielbia golfa. Tą pasją zaraził go Wojtek, więc sobie razem grają. Czasem idziemy na basen, a czasem na lody włoskie. Spacerujemy po parku z naszym psem. Liam szaleje na hulajnodze albo na rowerze. Niestety Wojtka nie ma w każdy weekend i w środku tygodnia, bo gra mecze. Wtedy jesteśmy z Liamkiem sami - wyjawiła w wywiadzie.