Mariusz Szczygieł przedstawił tacie swojego chłopaka. Co za reakcja!

Mariusz Szczygieł to barwna postać polskiego dziennikarstwa. Były prezenter programu "Na każdy temat" w Polsacie, to także pisarz i wielki miłośnik Czech. Swoją pasją zaraził swojego tatę, Jerzego, który mimo sędziwego wieku marzy jeszcze o podróży do Pragi. Szczygieł senior właśnie obchodził urodziny. - Przedwczoraj skończył 91 lat. Mój tata, Jerzy Szczygieł „będzie żył do samej śmierci”. Tak mówi. Skoro Cyganki mu wywróżyły, że umrze w wieku lat 74 i poczuł się okłamany, te następne 17 lat życia uważa za deser, nagrodę i chce z niej korzystać. (...) Ma oczekiwania wobec żony, która nie powinna siedzieć dalej na kanapie niż 10 cm od niego. Ma oczekiwania wobec syna, który wiosną miałby go jeszcze zawieźć do Pragi, „bo w Pradze młodszy jestem, w Pradze mi pamięć wraca, i w Pradze odżywam”. „Pamiętaj, synu, czeskie pieniądze mam w szufladzie, bo bardzo dużo uzbierałem” - napisał Mariusz Szczygieł na Instagramie, pokazując zdjęcie z tatą.

W dalszej części wpisu zdradził także, że przedstawił ojcu swojego ukochanego. - Niedawno przedstawiłem go online mojemu chłopakowi i tata zaprezentował się prawie po czesku: - Tatinko Mariusza jestem - powiedział do okienka - czytamy w mediach społecznościowych dziennikarza.

Przypomnijmy, że Mariusz Szczygieł bardzo długo zwlekał z ujawnieniem swojej homoseksualnej orientacji seksualnej. Coming outu dokonał w 2022 roku. Przyznał, że nie lubi publicznie mówić o tym, że jest gejem, zupełnie inaczej niż prywatnie, kiedy bez skrępowania opowiadając o swojej nieheteronormatywnej naturze.

