Wzruszona Marta Manowska na ślubie Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony"

W piątek, 30 czerwca Marta Paszkin i Paweł Bodzianny z "Rolnik szuka żony" wzięli ślub kościelny. Przy okazji para ochrzciła synka Adama. Po ceremonii zaślubin odbyło się huczne wesele w Pałacu Brunów w Lwówku Śląskim. Okazuje się, że data i miejsce uroczystości nie są przypadkowe - tego samego dnia, dokładnie trzy lata temu, po raz pierwszy się spotkali. "Na dodatek bierzemy go w miejscu naszego pierwszego spotkania. Tak nam się to przypadkowo (albo i nie przypadkowo…) ułożyło" - dodała. Na ślubie Pawła Bodziannego była oczywiście nie mogło zabraknąć Marty Manowskiej. Prowadząca program "Rolnik szuka żony" we wzruszających słowach wspomniała pierwsze spotkanie pary. "Miałam o obrazie mówić dziś podczas życzeń. I o słowach Pawła na peronie, kiedy czekaliśmy na ciebie. I tak powiem. To jest piękny dzień. Wasz dzień" - napisała Manowska pod filmikiem podsumowującym sesję przedślubną Marty Paszkin i Pawła Bodziannego.

Manowska na weselu bawiła się do samego rana

Marta Manowska wrzuciła na Instagrama kilka ujęć z wesela Marty Paszkin i Pawła Bodziannego. Z pewnością uwagę zwraca przepiękna czerwona suknia prowadzącej program "Rolnik szuka żony". Najwyraźniej Marta Manowska bawiła się wyśmienicie na weselu i zabawa trwała do samego rana. - I doczekaliśmy rana - napisała na Instastories. - Jestem przeszczęśliwa - dodała prowadząca.

i Autor: Instagram/ @martamanowska Marta Manowska na weselu Marty i Pawła z "Rolnik szuka żony" szalała do białego rana. Co za kreacja!