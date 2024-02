Marta Manowska wyjechała z Polski. Co dalej z jej karierą w TVP i programami, które prowadziła?

Marta Manowska wraz z grupą przyjaciół postanowiła przemierzyć Kolumbię wzdłuż i wszerz. „Nie spodziewałam się, jaka przygoda mnie czeka, w jakich miejscach będę, jaką trasę pokonam, czego doświadczę i co zobaczę, jakich poznam ludzi” – napisała na początku wyprawy. Czy po powrocie do Polski będzie miała jeszcze pracę w TVP i poprowadzi swoje programy? - Są to pytania, które powinny trafić do Telewizji Polskiej. Tam proszę pytać o plany programowe w TVP - poinformowała nas jej menadżerka. Zapytaliśmy, ale jak na razie bez odpowiedzi.

Sama zainteresowana wydaje się być spokojna o swój los. - Nie czuję lęku. Ja zawsze uważam, że zmiana to jest szansa, więc dwutorowo podchodzę do tego tematu. Bardzo cenię sobie te programy i bardzo chciałabym robić je dalej, bo wszystko to, co robię, mnie wzbogaca. Natomiast znam swój potencjał i bardzo chcę go wykorzystywać - powiedziała Plejadzie. - Do tej pory robiłam bardzo duże programy. Pracuję też przy mniejszych formatach, które są dla mnie bardzo ważne, takie jak "Kobiety w drodze" czy "Korona Gór Polski". Mam też inne pomysły, które są w toku i które chciałabym zrealizować w życiu — może bardziej dokumentalne, takie, w których byłabym mniej widoczna. Marzeń i pomysłów mam mnóstwo — nie czuję lęku. Styczeń od 10 lat zawsze mam wolny, więc po prostu zajmuję się swoimi sprawami, czyli przyjaciółmi, relacjami, odpoczynkiem - dodała.

