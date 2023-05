Marta z "Rolnik szuka żony" o byłym partnerze: "Słyszę, że siedzi w więzieniu"

Fani chcą nie tylko wiedzieć kiedy i gdzie odbędzie się ślub cywilny pary znanej z "Rolnik szuka żony", ale także to, czy Marta Paszkin musiała wziąć rozwód z poprzednim partnerem i unieważnić małżeństwo kościelne. Okazuje się, że żona Pawła Bodziannego nie brała wcześniej żadnego ślubu. Odniosła się także do krążących plotek o swoim byłym partnerze. - Słuchajcie, ja nigdy wcześniej nie byłam mężatką. I powiem wam coś śmiesznego, taką rzecz, która często się pojawiała gdzieś w internecie, słyszę, że tata Stefanii to siedzi w więzieniu. Ja się z tego śmiałam i śmieję się do dzisiaj, ale jemu z pewnością nie jest do śmiechu - powiedziała na Instagramie Paszkin.

Ślub kościelny gwiazd "Rolnik szuka żony ma odbyć się pod koniec czerwca. Wesele zaplanowane jest z kolei w pałacu w Brunowie, czyli miejscu, gdzie się poznali w programie. Zaproszonych zostało ok. 120 osób, w tym inni uczestnicy "Rolnik szuka żony", w tym prowadząca, Marta Manowska.

