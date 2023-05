Para z 'Rolnik szuka żony' ma drugie dziecko! Magda ukrywała ciążę w internecie

Co się stało?

Magdalena Kuźniacka i jej poszukiwanie męża

Magdalena Kuźniacka (dawniej Bator) szukała drugiej połówki w 7. edycji programu "Rolnik szuka żony". Droga do znalezienia miłości nie była łatwa. Wybrani kandydaci nie spełnili jej oczekiwań. Rolniczka powróciła do listów, wśród których znalazła wiadomość od Jakuba Kuźniackiego. Dała mu szansę i to właśnie z nim tworzy od trzech lat szczęśliwy związek.

Magdalena i Jakub po programie

Uczucie nie zgasło po programie "Rolnik szuka żony", a wręcz przeciwnie. W 2021 roku na świat przyszedł ich synek Marcel. Po niecałym roku para stanęła na ślubnym.

Magda z "Rolnik szuka żony" urodziła drugie dziecko

Rolniczka na Instagramie opublikowała rodzinną fotografię. Na kilka miesięcy zniknęła z social mediów, aż do 22 maja. Magdalena zakomunikowała, że urodziła drugie dziecko. Dla fanów było to zaskoczenie, bo wcześniej nie informowała, że jest w ciąży. Para nie ukrywa, że marzyła o córce.

