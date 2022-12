Maryla Rodowicz dostanie krocie za występ na sylwestrze? W mediach huczy od plotek

Maryla Rodowicz to bez wątpienia jedna z największych gwiazd polskiej estrady. Piosenkarka występuje na scenie od ponad pięciu dekad i nic nie wskazuje na to, że miałaby zrezygnować z kariery artystycznej. Hity takie jak "Małgośka", "Kolorowe jarmarki", "Ale to już było", "Niech żyje bal" czy "Wszyscy chcą kochać" towarzyszą całym pokoleniom. Dziś trudno wyobrazić sobie zabawę sylwestrową bez Maryli Rodowicz. W tym roku piosenkarka nie wystąpi na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" w TVP, lecz na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Polsacie. Jak wyjawiła Plejadzie, Telewizja Polska miała zgłosić się do niej zbyt późno i zdążyła podpisać już kontrakt. Wiadomo, że Maryla Rodowicz wystąpi z Dodą oraz Cleo. To będzie wyjątkowe trio!

Maryla Rodowicz dostanie krocie za występ w Polsacie? Ta kwota powala!

Jak poinformował Pudelek, Maryla Rodowicz udało się wynegocjować za sylwestra niemałą stawkę. Gwiazda ma dostać za występ… 100 tysięcy złotych!

- Bez Maryli trudno wyobrazić sobie sylwestra, dlatego nadal może liczyć na iście gwiazdorskie warunki, porównywalne tylko do kilku innych wykonawców. Stawka godna "królowej" to jedno. Stacja zapłaci też za luksusowego kampera, w którym Maryla będzie oczekiwać na swój występ, bo "Sylwestrowa Moc Przebojów" w tym roku odbędzie się w Parku Śląskim - przekazał informator portalu.

Podobno Nina Terentiew, która zna Rodowicz od 50 lat ma do niej słabość. Gwiazda musiała zostać zaproszona również na ostatniego sylwestra za jej rządów. W 2023 roku stanowisko Terentiew obejmie Edward Miszczak.

