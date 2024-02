Maryla Rodowicz narzeka na brak kasy?! Gwiazda marzy o egzotycznych wakacjach

Maryla Rodowicz marzy o wakacjach z rodziną

Maryla Rodowicz po kilkudziesięciu latach na scenie nie może sobie pozwolić na odpoczynek na wymarzonych Malediwach? To zaskakujące, ale tak wynika z jej wypowiedzi. Dziennikarze Pomponika zapytali gwiazdę na co wydałaby pieniądze, gdyby wygrała na loterii. Przyznała wtedy że marzy, by wyjechać z rodziną na egzotyczne wakacje. - Może bym wzięła dzieci i pojechała na Malediwy... To jest bardzo drogi kierunek. Wynajęcie domu to jest dziennie fura pieniędzy, plus kolacyjki z widokiem na morze, stolik, który stoi na plaży... Chciałabym na takie wypasione wakacje pojechać. Nie byłam na wakacjach, ojej… ładnych parę lat. No, gdzie ja mogę pojechać? Do Stanów się wybieram w kwietniu na koncerty… - powiedziała po chwili zastanowienia.

Maryla Rodowicz jedzie za pracą do USA. Wcześniej wydała 1254 zł na zakupy spożywcze, musi dorobić?

Maryla Rodowicz wie, co zrobić, by mieć to, czego pragnie

Jednak koncerty w Stanach to praca, a nie urlop w tropikach. Wcześniej gwiazda przyznała, że myśli głównie o rachunkach... A pierwszą jej myślą, były zakupy. – Ja od ładnych paru lat nie robiłam żadnych zakupów, ponieważ myślę głównie o rachunkach. Nie kupowałam ciuchów… - zaczęła gwiazda, ale po chwili zmieniła zdanie: – Chociaż bez sensu… Przecież ja mam mnóstwo ciuchów, moja córka je sprzedaje, bo wylewa się w szafy. A ile ja mam torebek! Butów… - zreflektowała się. Zdradziła też sposób na to, jak zdobyć wszystko, czego się pragnie. – Trzeba sobie wizualizować życie i programować. Moim zdaniem, jeśli czegoś chcemy, to to mamy - wyznała pani Maryla.

Maryla Rodowicz chudnie, choć podjada. Zdradziła, czego nie jest w stanie sobie odmówić Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.