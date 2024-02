Maryla Rodowicz szczerze o swoich stylizacjach. "Matko, dlaczego ja się w coś takiego wbiłam?"

Wpadka w finale "The Voice Senior". Jednemu z jurorów programu TVP wypsnęło się to!

Maryla Rodowicz o swoich stylizacjach. Nie zawsze były one udane

Maryla Rodowicz przez lata zasłynęła nie tylko ze swoich legendarnych piosenek, ale także ze stylizacji. Piosenkarka za każdym razem na scenie pojawia się w odważnych zestawieniach. Gwiazda nie boi się kolorów oraz nietypowych form modowych. Jest stroje zawsze zapadają w pamięć. Jednego można być pewnym, Maryla Rodowicz lubi zaskakiwać stylizacjami i eksperymentować z modą. Jednak jak przyznaje sama wokalistka nie zawsze jest wybory są dobre, a często, jak wraca do swoich stylizacja sprzed lat to sama siebie nie rozumie. - Ale jak potem siebie oglądam, to myślę sobie: "Matko, dlaczego ja się w coś takiego wbiłam? To przecież nie było najlepsze". Ale wtedy wydawało mi się takie przed lustrem, jak wybierałam stylizację w domu. Ach, jak super stylizacja, A potem gorzej to wyglądało w kamerze - powiedziała Maryla Rodowicz w rozmowie z JastrząbPost.

Gwiazda zwróciła uwagę, że finalnie na odbiór danej stylizacji wpływ na wiele czynników. Bywa, że strój w domowym świetle wygląda rewelacyjnie, a przed kamerami prezentuje się zupełnie inaczej. Dodatkowo, wraz z wiekiem zmienia się gust i zwyczaje.