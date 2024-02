Elżbieta Romanowska nigdy nie marzyła o ślubie i białej sukni. - Gdyby mi się bardzo marzyła, to bym to marzenie spełniła, tym bardziej że jesteśmy zaręczeni. Natomiast myślę, że wszystko w swoim czasie – przyznała gospodyni "Nasz nowy dom" w jednym z wywiadów. O ukochanym nie chce jednak mówić. Nie ma nawet mowy, by zabrała go ze sobą na czerwony dywan. Wiadomo o nim tylko, że ma na imię Paweł. - Jesteśmy już razem od jakiegoś czasu – powiedziała o nim jedynie. Nie on jednak został jej "mężem".

Ela Romanowska już po ślubie?! Pokazała na Instagramie zdjęcie z okazji urodzin męża

Na profilu gwiazdy znalazły się życzenia dla jej "męża", którym okazał się być Rafał Maserak. "Mężu kochany zmiana kodu 4-rka z przodu. Teraz się dopiero zacznie! Niech spełniają się marzenia. Niech nowa rola Jurora wTZG będzie jedną z piękniejszych przygód w Twoim zawodowym życiu! Wszystkiego Najcudowniejszego Rafciu" - możemy przeczytać.

Elżbieta Romanowska i Rafał Maserak wystąpili w piątej edycji "Tańca z gwiazdami" w 2016 roku. Dotarli do finału. - Był to bardzo wyrównany pojedynek, a różnica głosów była minimalna, najmniejsza w historii pięciu edycji. Panie i panowie, w imieniu milionów Polaków przed telewizorami mamy zaszczyt ogłosić, że państwa decyzją zwycięzcami piątej edycji "Tańca z Gwiazdami" zostają Ania Karczmarczyk i Jacek Jeschke! - powiedział Ibisz, gdy ogłaszał wynik głosowania widzów.

Po ośmiu latach wciąż się przyjaźnią.

i Autor: instagram

