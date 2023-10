Elżbieta Romanowska zaręczyła się, ale nie ma czasu na ślub. Wszystko przez... pracę. Kim jest jej ukochany?

Elżbieta Romanowska nie ma czasu na ślub. Wszystko przez... pracę

Prawie każda kobieta chociaż raz wyobrażała sobie swój wymarzony ślub i moment, w którym mówi „tak" przed ołtarzem. Inaczej jest w przypadku Elżbiety Romanowskiej. Ona o białej sukni nawet nie myśli. - Gdyby mi się bardzo marzyła, to bym to marzenie spełniła, tym bardziej że jesteśmy zaręczeni. Natomiast myślę, że wszystko w swoim czasie – przyznała Elżbieta w jednym z wywiadów. O ukochanym nie chce jednak mówić. Nie ma nawet mowy, by aktorka zabrała go ze sobą na czerwony dywan. Wiadomo o nim tylko, że ma na imię Paweł. - Jesteśmy już razem od jakiegoś czasu – powiedziała o nim jedynie.

Ale nie tylko brak gotowości jest powodem , że aktorka nie wyszła jeszcze za mąż. Ona po prostu jest zbyt zajęta.

- Teraz mam bardzo intensywny czas, jeśli chodzi o pracę. Zdarza się, że pracuję trzy tygodnie bez ani jednego dnia przerwy. Wykreśliłam ze swojego słownika słowo „weekend”. To jest dla mnie luksus, o którym chwilowo mogę tylko pomarzyć - przyznała ostatnio w magazynie Viva!".

Patrząc na to, jak czasochłonne są nagrania programu „Nasz nowy dom", możemy podejrzewać, że ślub pozostanie wyłącznie w sferze planów, ale jak to mówią: co się odwlecze...

