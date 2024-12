Maryla Rodowicz to niekwestionowana ikona polskiej piosenki. Jej utwory znają zarówno młodzi, jak i nieco starsi. Gwiazda od lat obecna w polskim show-biznesie znalazła czas, aby założyć rodzinę. Niestety nie zawsze jej życie było usłane różami. Niewiarygodne, co niedawno wyjawiła.

Maryla Rodowicz doczekała się trójki dzieci: dwoje, kiedy była w związku z Krzysztofem Jasińskim oraz jedno, które było owocem miłości z Andrzejem Dużyńskim. Po latach Maryla Rodowicz wyjawiła, że nie jest zadowolona z tego, jak opiekowała się swoim najstarszym synem.

Mam do dzisiaj wyrzuty sumienia, że zostawiłam syna i pojechałam do Stanów na festiwal muzyki country. Synem zajęła się moja mama, wydawało mi się, że sobie da radę, ale jakoś szybko go przeziębiła. Syn, który miał pół roku, miał zapalenie oskrzeli, gorączkę - mówiła rozemocjonowana Maryla Rodowicz w wywiadzie dla dziennikarzy programu "Taka jak ty".