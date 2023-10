Maryla Rodowicz wrzuciła zdjęcie z kolejki na głosowanie, a ludzie obrzucili ją pretensjami. Musiała się tłumaczyć

Cezary Pazura paskudnie potraktowany po wrzuceniu głosu do urny! Interweniowała żona

Wraca do zdrowia?

Maryla Rodowicz, podobnie jak wiele innych gwiazd, opublikowała na Instagramie zdjęcie z udziału w wyborach. Nie sfotografowała się jednak przy urnie, a w kolejce do głosowania. Te, w wielu lokalach, były naprawdę imponujące, bo Polacy tłumnie ruszyli oddać glosy i zadecydować o dalszych losach Polski. Gwiazda nie korzystała z przywilejów, ustawiła się w ogonku i czekała na swoją kolej. A jednak sprowokowała fanów do nieprzyjemnych komentarzy w jej kierunku. Co tak rozzłościło internautów?

Rodowicz poszła na głosowanie, choć odwołała koncert z powodu choroby

Na wspomnianej fotografii gwiazda stoi uśmiechnięta i zadowolona. Zdjęcie opatrzyła podpisem: "W dłuuugiej kolejce do glosowania, ponad godzinę stania. Obowiązek obywatelski wypełniony". Okazuje się, że fani nie odebrali dobrze tej informacji, bo w tym dniu Rodowicz miała zagrać koncert "Maryla Rodowicz – Małgośka Forever" w G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa. Jednak w ostatniej chwili występ gwiazdy odwołano, tłumacząc sytuacje chorobą artystki.

Fani, którzy wybierali się na imprezę najwyraźniej poczuli się oszukani. Uznali, że Rodowicz odwołała koncert z powodu wyborów. "Ponoć Maryla chora, a tu widać, że w bardzo dobrej formie", "A ja przyleciałam specjalnie z Anglii do Lublina na Twój koncert, a tu taki zonk, koncert odwołany", "Przez wybory został przełożony koncert w Rzeszowie???" - czytamy pod postem. Maryla Rodowicz nie pozostawiła tego bez odpowiedzi. Szybko wyjaśniła, że chore ma gardło i nie może śpiewać, natomiast nie przeszkadza jej to absolutnie w zagłosowaniu: "Głosowałam ręką, a śpiewam wokalem, który mam chory". Po tym wyjaśnieniu posypały się życzenia zdrowia.

