Chylińska, Rodowicz i Wiśniewski wyjechali z Polski za chlebem. Wiemy, ile zarobią na zagranicznych występach

Ile zarabiają Chylińska, Wiśniewski i Rodowicz?

Z pewnością na największe zarobki może liczyć jurorka "Mam talent!". Agnieszka Chylińska w ostatnim czasie sporo koncertowała w kraju, zaplanowała już występy na 2024 rok, a tegoroczną jesień spędzi grając poza granicami. Hamburg, Bruksela, Nowy Jork czy Chicago to tylko niektóre z miast, które znalazły się na jej liście. Za 10 koncertów piosenkarka zgarnie 450 tys. złotych.

Z kolei na zachodzie odbył się festiwal przebojów weselnych. Jego gwiazdami byli m.in.: Sławomir (40 l.) w duecie z Kajrą (39 l.), Michał Wiśniewski i zespół Daj to głośniej. Jak dowiedział się "Super Express", artyści otrzymali taką gażę jak za występy w Polsce. Kolejno są to 40, 30 i 20 tys. złotych. - Stawki artystów nie różnią się od tych, które otrzymują u nas. Przeliczane są na dolary. Może nie wygląda to imponująco, ale mają zagwarantowany przelot i pobyt, co stanowi dodatkową atrakcję - słyszymy.

Nieco więcej zarobi Maryla Rodowicz, która z recitalem uda się w listopadzie do Londynu. Królowa sceny otrzyma 50 tys. złotych. Także odkrycie ostatnich preselekcji do Eurowizji, Jann (24 l.), cieszy się sławą poza Polską. Bez problemu wyprzedał koncerty w Londynie, Niemczech czy Czechach. Z racji niewielkiego stażu, jego stawki nie są aż tak imponujące. Trzeba pamiętać, że to dopiero początek jego wielkiej przygody z show-biznesem. Kto wie, może wkrótce przegoni Chylińską?

