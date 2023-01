Maryla Rodowicz zapłaciła 40 tys. zł za operację brata! Wzruszające słowa mężczyzny. TYLKO U NAS

Filip Chajzer po operacji ma problemy z chodzeniem! Kiedy wróci do "Dzień dobry TVN"?

Gdy u brata Maryli Rodowicz, pana Jerzego Rodowicza, zdiagnozowano raka prostaty i guza jelita grubego, mężczyzna się załamał. Nie było go stać na konieczną operację. Jej koszt to prawie 40 tys. zł. Wtedy poprosił o pomoc w internecie. Ale pomocną dłoń wyciągnęła do niego siostra, mimo że od lat mieli słaby kontakt.

– Kiedy powiedziałem jej, co mi dolega, od razu wysłała mnie na badania do prywatnej kliniki i za nie zapłaciła. Chciała, żebym miał szybką diagnozę – powiedział nam brat gwiazdy w listopadzie.

Maryla Rodowicz uratowała chorego brata

Początkowo za operację miał zapłacić syn Maryli, ale ostatecznie zrobiła to ona.

– Na operację pojechałem 5 grudnia, wszystko się udało i po tygodniu byłem już w domu. To Marylka za wszystko zapłaciła, a nie jej syn. I jestem jej za to bardzo wdzięczny – mówi nam dziś pan Jerzy.

I choć Jerzy Rodowicz marzył o tym, by spędzić święta z siostrą, był na to zbyt słaby...

Zarobki Maryli Rodowicz

By podołać wydatkom, gwiazda musiała zakasać rękawy. Jej samej nie jest ostatnio łatwo, zwłaszcza że przegrała w sądzie sprawę o alimenty od swojego byłego męża, a galopująca inflacja daje jej popalić tak samo jak wszystkim. Na szczęście na sam koniec roku Maryla Rodowicz otrzymała intratną propozycję reklamy jednego ze sklepów, za którą mogła zgarnąć co najmniej 300 tys. zł. Zasiada też w jury show „The Voice Senior”, w którym może liczyć na najwyższą stawkę – ponad 15 tys. zł za odcinek. Obłowiła się też ponoć na imprezie sylwestrowej Polsatu, za którą ma dostać ponoć nawet 100 tys. zł.

