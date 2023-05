Tylko u nas!

Maryla Rodowicz zdębiała! Fani poprosili ją, by nie umarła tak jak Tina Turner! Je odpowiedź szokuje [WIDEO]

Tina Turner (†83 l.) nie żyje. Świat jeszcze długo będzie opłakiwał królową rock and rolla. Artystka zmarła akurat, gdy Maryla Rodowicz przyjechała na koncerty do Trójmiasta. Gdy spotkała się z fanami, ci poprosili ją, żeby nie umierała tak jak Tina. Królowa naszej sceny obiecuje, że nigdy do tego nie dojdzie. Sprawdźcie, co im odpowiedziała.