Była wielką gwiazdą

Tak Tina Turner koncertowała w Polsce. Polscy celebryci wspominają zmarłą ikonę

Tina Turner była trzykrotnie w Polsce. Pierwszy raz w 1981 roku kiedy to koncertowała w katowickim Spodku i na warszawskim Torwarze, nie była jeszcze wtedy wielką gwiazdą estrady. Wielkie koncerty przyszły później. Najpierw 23 sierpnia 1996 na Stadionie Gwardii w Warszawie piosenkarka promowała swój piętnasty w karierze album "Wildest Dreams". 15 sierpnia 2000 roku wystąpiła natomiast na terenie sopockiego hipodromu, w ramach trasy koncertowej "Twenty Four Seven Tour".