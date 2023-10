Marzena Kipiel-Sztuka obchodzi 58. urodziny. Od lat aktorka walczy ze straszną chorobą!

Marzena Kipiel Sztuka to jedna z najbardziej znanych aktorek. Popularność przyniosła jej rola Haliny w kultowym serialu "Świat według Kiepskich", który przez ponad 20 lat emitowany był w telewizji Polsat. Głośno o niej zrobiło się również podczas pandemii koronawirusa, kiedy żaliła się, że jest w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Choć na ekranach telewizorów widzieliśmy ją radosną i uśmiechniętą, to życie jej nie oszczędzało.

Marzena Kipiel-Sztuka świętuje 58. urodziny. Jej życie nie było usłane różami

Pandemia koronawirusa była ciężka dla artystów. Wiele z nich musiało żyć z zebranych dotychczas oszczędności. Tak samo było w przypadku Marzeny Kipiel-Sztuki. Na domiar złego aktorka musi się mierzyć z problemami zdrowotnymi, jednym z nich jest depresja.

- Powiedziałam w wywiadzie, że przez lata odkładałam pieniądze na konto oszczędnościowe i w pandemii, gdy nie miałam możliwości, by pracować, musiałam po nie sięgnąć. Ale nie zrobiłam tego, żeby się poskarżyć i wzbudzić litość. Zaraz potem dodałam, że zastanawiam się, jak radzą sobie w tej sytuacji osoby, które nie mogły sobie na to pozwolić. Przecież gdybym nie miała czego jeść, nie poszłabym z tym do gazet, tylko zadzwoniła do przyjaciół z prośbą o pomoc – wyznała rozżalona aktorka serwisowi "Plejada".

To nie jedyna smutna rzecz, która przydarzyła się w życiu aktorki. Nie każdy wie bowiem o tym, że aktorka pochowała trzech swoich ukochanych.

- Życie jej nie rozpieszczało. Nie miała szczęścia w miłości, a jak miała, to krótko. Pochowała wszystkich kolejnych mężów - powiedziała w materiale TVN Elżbieta Jodłowska, aktorka i koleżanka Marzeny Kipiel-Sztuki.

