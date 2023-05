Marzena Kipiel-Sztuka przerywa milczenie na temat swojego stanu zdrowia. Informacje były wyssane z palca! "Już nic mnie nie zdziwi"

Zmiany w życiu Grażyny Torbickiej! Wróciła do starego mieszkania, mąż został w Otwocku. Co się dzieje?! Mamy zdjęcia

Marzena Kipiel Sztuka to jedna z najbardziej znanych aktorek. Popularność przyniosła jej rola Haliny w kultowym serialu "Świat według Kiepskich", który przez ponad 20 lat emitowany był w telewizji Polsat. Głośno o niej zrobiło się również podczas pandemii koronawirusa, kiedy żaliła się, że jest w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej. Teraz, echem w mediach odbija się jej rzekomy wywiad, w którym miała skarżyć się na swój stan zdrowia.

Marzena Kipiel-Sztuka ostro o kłamstwach na jej temat. Żadnego wywiadu nie było!

Aktorka w rozmowie z serwisem "Plejada" postanowiła zaprzeczyć jakoby miała aż tak wielkie problemy zdrowotne. Okazało się, że Marzena Kipiel-Sztuka nie udzieliła żadnego wywiadu "Twojemu Imperium", a wielkie sensacje na temat jej złego stanu zdrowia są wyssane z palca.

- Myślałam, że już nic mnie nie zdziwi. Ale dzisiaj doszły do mnie słuchy, że podobno jestem chora i niebawem wyląduję na wózku inwalidzkim. To kolejna bzdura na mój temat. Nie udzieliłam żadnego wywiadu, w którym bym o tym opowiedziała. Być może kiedyś komuś pożaliłam się, że boli mnie noga i tyle. Ktoś to przekręcił, udramatyzował i puścił w eter - podsumowała.

