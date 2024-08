Ale się ceni! Marzena Rogalska zarabia krocie na kursach dziennikarstwa

Dziś w świecie rozwiniętych social mediów dziennikarzem może być praktycznie każdy, choć nie każdy od razu w tym zawodzie porusza się jak ryba w wodzie. Przedsiębiorcza Marzena Rogalska postanowiła wyjść naprzeciw tym, którzy chcą podszkolić swój warsztat i za niezła sumkę dzieli się w sieci swoimi złotymi radami.

Super biznes Marzeny Rogalskiej!

Za dostęp do szkoleń gwiazdy telewizji trzeba zapłacić 897 złotych! Na szczęście zdarzają się promocje i wtedy wartość pakietu spada do 297 złotych. „Jak zrobić karierę w świecie mediów? Co zrobić, by dobrze wypaść przed kamerą? W jaki sposób zadawać pytania, by otworzyć każdego rozmówcę? Dowiedz się tego od znanej i cenionej dziennikarki Marzeny Rogalskiej. To jedyna szansa na to, by skorzystać z jej cennych porad i wskazówek” – czytamy na Fcebooku pod linkiem do kursu. Chętnych podobno nie brakuje, więc do kieszeni prezenterki wpływa co jakiś czas niezła sumka.

Marzena Rogalska - osiągnięcia zawodowe

Marzena Rogalska od 1997 roku była związana z radiem RMF FM, w którym prowadziła autorskie audycje, takie jak: "Na językach", "Weekend bez granic", "Halo, to ja" i "Świąteczne marzenie". Współpracowała również w radiu z Tomaszem Olbratowskim i Michałem Kubikiem. Zmieniwszy miejsce pracy na Radio Kolor w 2002 roku, Marzena Rogalska tworzyła audycję "Zagraj swoje marzenie". Natomiast w Antyradio współtworzyła program "Kuranty". Od 2008 roku związana jest z Radiem Złote Przeboje, w którym prowadziła takie audycje, jak "Między słowami" czy "Rogalska od kuchni", a obecnie można jej posłuchać w piątkowej audycji "Piątek jak marzenie". Oprócz kariery w radiu Marzena Rogalska rozwija się na polu dziennikarstwa telewizyjnego. Jej debiutem na ekranie było prowadzenie magazynu filmowego w krakowskim oddziale Telewizji Polskiej. W latach 2004-2008 była prowadzącą programu "Miasto kobiet" w TVN Style. Od 2009 roku regularnie współpracowała z Telewizją Polską, w której prowadziła programy, takie jak "Pytanie na śniadanie" czy "Dzieciaki górą!". W lutym 2021 roku zakończyła współpracę z Telewizją Polską, przeszła do stacji TVN. Marzenę Rogalską możemy oglądać na dużym ekranie. Pojawiała się gościnnie m.in. w filmach Patryka Vegi "Kobiety mafii" i "Kobiety mafii 2" oraz w polskiej komedii romantycznej "Zakochani". Dziennikarka występowała również epizodycznie w serialach, przykładowo "Magda M.", "Niania". Swoich sił próbowała również jako aktorka dubbingowa, m.in. udzielając głosu Mafaldzie Hopkirk w "Harrym Potterze i Zakonie Feniksa". Marzena Rogalska jest autorką powieści. Jej debiutancka książka wyszła w 2016 roku i nosiła tytuł "Wyprzedaż snów". Po niej ukazały się kontynuacje powieści pt. "Gra w kolory" i "Druga miłość". W 2021 roku wyszły "Czas tajemnic", "Kres czasów" i "Ostatnia nadzieja", które zapoczątkowały nową serię powieści. Gwiazda znana jest również z: audycji radiowych w radiu RMF FM, Radiu Kolor i Radiu Złote Przeboje, m.in. "Rogalska od kuchni", "Piątek jak marzenie". Marzena Rogalska znana jest również jako prowadząca programu śniadaniowego "Pytanie na śniadanie" w TVP 2 i "Miasta kobiet" w TVN Style. Pojawiała się gościnnie w filmach fabularnych i serialach. Jako gość wystąpiła na płycie zespołu Raz, Dwa, Trzy. Znany jest też jej występ w musicalu "Metro".

