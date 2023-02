Aż wstrzymaliśmy oddech, gdy na antenie programu "Pytanie na Śniadanie" doszło niedawno, w styczniu 2023 roku, do wypadku. Ida Nowakowska uszkodziła oko! Jak się później okazało, doznała erozji rogówki i musiała funkcjonować na silnych lekach. Na szczęście ze zdrowiem prezenterki jest już lepiej i powoli powraca na salony. Podobnie było w 2016 roku z Marzeną Rogalską, która w "PnŚ" gościła razem z Tomaszem Kammelem znanego iluzjonistę i magika o pseudonimie Pan Ząbek. To był wypadek, który wstrząsnął polską telewizją i o którym mówi się do dziś! Pan Ząbek miał bowiem zaprezentować sztuczkę z gwoździem i trzema papierowymi torbami. Niestety, coś poszło nie tak i Rogalska nadziała się na ostry przedmiot. Widzowie nie mogli w to uwierzyć. "Ku***, przebiłem ci rękę, przepraszam", wyzionął iluzjonista w towarzystwie krzyków Rogalskiej. Co się później stało? Przypominamy.

Magik przebił dłoń Rogalskiej na wizji! Wypadek w "Pytaniu na Śniadanie" wstrząsnął polską telewizją

Widzowie długo zastanawiali się, czy wypadek z Rogalską w "Pytaniu na Śniadanie" to tylko żart, czy zdarzył się naprawdę. Reakcje prowadzących i samego magika pozostawiały bowiem pewne nieścisłości. Ostatecznie wszyscy troje, Rogalska, Kammel i Pan Ząbek, zapewniali, że to nie był żart. Rogalska pokazała się nawet w bandażu i opatrunku na dłoni. Na szczęście dosyć szybko doszła do siebie. Te zdarzenia pokazują, że w telewizji na żywo może zdarzyć się dosłownie wszystko! Wypadki w polskiej telewizji mają zresztą miejsce, niezależnie od stacji. W "Dzień Dobry TVN" reporter miał na przykład wypadek na śniegu, gdzie w 2022 roku zjeżdżał na wizji na sankach. Szczęśliwie nic poważnego mu się nie stało. Morał z tego taki, że w każdej sytuacji trzeba na siebie uważać!

Zobacz również galerię zdjęć: Ida Nowakowska prawie straciła oko

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek? Tak Nie