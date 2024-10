Mateusz Damięcki o miłości do Elżbiety Zającówny. Przejmujące słowa

Małgorzata Potocka opowiedziała o chorobie Zającówny. Niewiarygodne, co wyszło na jaw

Śmierć Elżbiety Zajacówny wstrząsnęła środowiskiem artystycznym w Polsce. Znakomita aktorka znana m.in. z filmów "Vabank" czy "C.K. Dezerterzy" i serialu "Matki, żony i kochanki" miała 66 lat. W ostatnich latach Elżbieta Zajacówna zmagała się z poważną chorobą. Zdecydowała się wycofać z życia artystycznego. W poruszającej rozmowie z magazynem "Viva" opowiedziała o swoich motywacjach.

Kiedy poważnie zachorowałam, zrozumiałam, co jest w życiu najważniejsze. Zmieniło się moje podejście do zawodu. Powiedziałam sobie, że nie będę umierać na scenie

- zdradziła aktorka. Niby wszyscy wiedzieli o chorobie Elżbiety Zającówny, ale i tak jej śmierć jest wielkim ciosem dla środowiska. W 2020 roku aktorka nawet wróciła do grania i pojawiła się w produkcji "Mały zgon". Jej męża zagrał Piotr Machalica, dla którego była to ostatnia rola w życiu. Aktor zmarł 14 grudnia 2020 roku. - Wygląda na to, że ostatnie dni zdjęciowe za jego życia spędziliśmy razem. Z Piotrem pracowało się fantastycznie - wspominała Elżbieta Zajacówna w rozmowie z "Super Expressem".

Wielu Polakom Elżbieta Zajacówna kojarzyła się z niezapomnianą rolą Hanki Trzebuchowskiej w kultowym serialu TVP "Matki, żony i kochanki". W tej produkcji pierwsze kroki w branży stawiał Mateusz Damięcki. 43-letni dziś aktor we wpisie wspominającym Elżbietę Zajacównę zwrócił uwagę na miłość, którą wiele osób darzyło zmarłą gwiazdę.

Kiedy *Hanka Trzebuchowska* Pani Eli pojawiała się na planie, mój *Jurek* (bohater grany przez Mateusza Damięckiego - red.) , mój biedny *Jurek* był w opałach. Ale nie tylko on. Również i ja, grający go Mateusz. Pani Elu, jest tak wielu, którzy się w Pani skrycie kochali… była Pani wspaniała w "Matkach, żonach i kochankach" . I nie tylko. Dziękuję

- napisał w przejmującym poście na Instagramie Mateusz Damięcki.