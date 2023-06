Wielka sensacja! Były stażysta TVN następcą Łukasza Nowickiego w Pytaniu na śniadanie?!

Łukasz Nowicki odchodzi z "Pytania na śniadanie". Zastąpi go Mateusz Szymkowiak?

Mateusz Szymkowiak zastąpi Łukasza Nowickiego na stanowisku prezentera w programie "Pytanie na śniadanie" w TVP?! Pozornie brzmi to sensacyjnie, choćby dlatego, że dziennikarz miał przeszłość w konkurencyjnej stacji TVN, ale przecież 36-latkowi zdarzało już się prowadzić śniadaniówkę w TVP. Jak donosi portal Świat Gwiazd, to właśnie Mateusz Szymkowiak jest poważnie brany pod uwagę jako potencjalny następca Łukasza Nowickiego. - Jest bardzo doświadczony w prowadzeniu programów na żywo. Prowadził wielokrotnie "Pytanie na śniadanie" w zastępstwie za swoich kolegów - wskazała w rozmowie z portalem osoba związana z TVP. Na Woronicza mają także trwać poszukiwania partnera dla innej gwiazdy "Pytania na śniadanie" Anny Popek. - Programy śniadaniowe mają to do siebie, że widzowie przyzwyczajają się do par prowadzących i nie lubią zmian. Są tacy, którzy włączają poranny program dla konkretnych osób. Anna Popek wprowadziła sporo zamieszania swoim pojawieniem się w "Pytaniu na śniadanie" i jak widać, żadna z prezenterek nie chce jej oddać swojego partnera - zdradził informator Świata Gwiazd.

Kim jest Mateusz Szymkowiak? Do TVN trafił, gdy miał 14 lat

Mateusz Szymkowiak z niejednego dziennikarskiego pieca chleb jadł. Kim jest Mateusz Szymkowiak, który może zastąpić Łukasza Nowickiego w "Pytaniu na śniadanie"? Złośliwi w TVP wypominają mu przeszłość w TVN, ale robią to raczej z przymrużeniem oka, bo obecny gwiazdor Telewizji Polskiej przy Wiatracznej terminował jako stażystka, gdy miał 14 lat. Pracował wówczas przy programie "Chwila prawdy". Poważną karierę Mateusz Szymkowiak zaczął w telewizji Viva. Już jako 20-latek trafił do TVP. Pochodzący ze Skarżyska-Kamiennej 36-letni obecnie dziennikarz pojawiał się już w "Pytaniu na śniadanie" na zastępstwach. Wiele wskazuje na to, że wkrótce trafi do programu już na "pełen etat". Na razie widzowie TVP Mateusza Szymkowiaka kojarzą głownie z programów "The Voice of Poland"i "Lajk!". Prezenter prowadził także Wakacyjną trasę dwójki. Podawał też polskie punkty na festiwalu Eurowizji. W naszej galerii prezentujemy zdjęcia Mateusza Szymkowiaka i Łukasza Nowickiego.