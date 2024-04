Wielki powrót do "Pytania na śniadanie"! Ulubiony reporter widzów wraca na antenę. Wiadomo, czym się będzie zajmował

"Drag Me Out" TVN obnażył przekonania Polaków? "Polska niestety nie jest na to gotowa"

Pod koniec roku w Telewizji Polskiej doszło do prawdziwej rewolucji. Z publicznym nadawcą pożegnała się większość gwiazd kojarzona z poprzednią władzą. Nieoficjalnie mówiło się, że posadę reportera w "Pytaniu na śniadanie" straci także Mateusz Szymkowiak. "Mateusz za bardzo kojarzył się z dawną telewizją, a nowa wizja jest taka, by pozbywać się dawnych twarzy. Najpierw najważniejszych, a później kolejno powoli dalszych. No i przyszedł czas na niego. Tu nie ma większej filozofii. On się tego nie spodziewał" - miał przekazać Plotkowi informator z TVP.

Na początku marca informacja została zdementowana przez samego zainteresowanego. "Jestem na urlopie. Będę miał w przyszłym tygodniu mały zabieg. Musiałem iść, już i tak raz był przesunięty. A konieczne było wyrobienie się z nim przed Eurowizją, wylot przecież pod koniec kwietnia. Więc fake news" - przekazał Pudelkowi reporter.

Jak podaje serwis Wirtualnemedia.pl, Mateusz Szymkowiak wraca na antenę TVP, a pierwsze nagrania ma zaplanowane już w ten weekend. Reporter będzie relacjonował przygotowania, próby oraz przebieg Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö, który odbędzie się w dniach 7-11 maja.

Mateusz Szymkowiak z Telewizją Polską związany jest od 2011 roku.

