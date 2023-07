Mąż Doroty Wellman pokazał nieznane zdjęcie Emiliana Kamińskiego. Łzy cisną się do oczu

Krystyna Janda poszła do sklepu po nowe buty. Na zakupowe łupy wybrała się na drugi koniec Europy! Jest tam zatrzęsienie luksusowych butików

Krzysztof Wellman w swoim dorobku ma sesje zdjęciowe wielu polskich gwiazd filmu i telewizji. Mąż prezenterki TVN wykonał m.in. zdjęcia Emilianowi Kamińskiemu i jego żonie Justynie Sieńczyłło (54 l.). Aktorka znana z "Klanu" była wtedy w zaawansowanej ciąży. By fotografia była zabawna Kamiński wypiął także swój brzuch do zdjęcia. - Justyna Sieńczyłło i Emilian Kamiński. Wczoraj były 71 urodziny Emiliana. Zdjęcie z sesji do wystawy pt. ,,Rodzin aktorskich portret własny'' - napisał Krzysztof Wellman i opublikował zdjęcie swojego autorstwa w mediach społecznościowych. Przypomnijmy, że Emilian Kamiński i Justyna Sieńczyłło doczekali się dwóch synów - Cypriana i Kajetana.

Mąż Doroty Wellman to także aktor głośnej ostatnio wystawy pt. "Miłosne fotosy Krzysztofa Wellmana", którą można było oglądać w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Zaprezentowane są tam roznegliżowane zdjęcia polskich aktorek, m.in. Tamary Arciuch z filmu "Mniejsze zło" Janusza Morgensterna.

