Dorota Wellman jest żoną od 35 lat! Tak wygląda jej mąż. Kim jest Krzysztof Wellman?

Dorota Wellman to znana i lubiana dziennikarka, od lat związana ze stacją TVN, w której jest między innymi prowadzącą popularny program śniadaniowy "Dzień dobry TVN". Przez wielu uznawana za gwiazdę, ale jak sama wielokrotnie podkreślała: na to miano trzeba zasłużyć sobie wybitnymi osiągnięciami, a w dzisiejszym świecie mianem "gwiazdy" określa się co druga osoba działająca w sieci, co Wellman straszliwie irytuje. Zarażająca pozytywną energią, optymizmem i trzeźwym spojrzeniem na świat dziennikarka zaskarbiła sobie sympatię tysięcy widzów. Urzekła także partnera, z którym jest od 35 lat! Niewiele osób wie, że Wellman prowadzi udane życie miłosne, nie skupiając się wyłącznie na pracy. Krzysztof Wellman, jej mąż, jest tego idealnym potwierdzeniem! Kim jest mężczyzna? Poznajcie szczegóły.

Dorota Wellman jest żoną od 35 lat! Kim jest jej mąż, Krzysztof Wellman? Historia miłosna

Dorota Wellman i Krzysztof Wellman poznali się na planie filmu "Schodami w górę, schodami w dół". On był fotografem, ona drugim reżyserem produkcji. Oboje mieli już spore doświadczenie zawodowe, mimo młodego wieku. Nie była to miłość od pierwszego wejrzenia, ale już przy pierwszym spotkaniu Krzysztof spodobał się Dorocie. Długo rozmawiali, dzielili wspólne zainteresowania, aż na jednej z wycieczek w góry już absolutnie zaiskrzyło. W 1988 roku para wzięła ślub, a w 1993 roku Dorota Wellman urodziła ich syna, Jakuba. W tym roku mija dokładnie 35 lat od małżeństwa tej pary.

Wellman od lat podchodzi do związku z Krzysztofem z humorem, choć rzadko rozmawia o życiu prywatnym i swoim partnerze. Niewiele osób wie nawet, jak wygląda Krzysztof Wellman. Jaki jest sekret tak wieloletniego związku? Okazuje się, że nie zawsze jest kolorowo.

"Z czasem tyle nienawiści się w nas zbiera, że chciałoby się zabić tę drugą osobę. Czasem zresztą mam taką ochotę. Kiedy mąż mnie wkurza, obmyślam precyzyjny plan jego bolesnej i męczącej śmierci. Myślę o zupie grzybowej ze sromotników, o kawie z trucizną. A potem mi to przechodzi", powiedziała przed laty Dorota Wellman w magazynie "Kobieta i życie".

Dorota Wellman zdradza przepis na udany związek. Krzysztof Wellman może potwierdzić!

Dorota Wellman mówi wprost, że w udanym związku ważne jest to, by sobie przebaczać i znajdować kompromisy. Mówi, że z mężem Krzysztofem "kłócą się tylko o rzeczy ważne". To, co robi dziś Dorota Wellman wiemy, ale czym zajmuje się Krzysztof Wellman? Wciąż fotografuje, w 2020 roku zorganizowano nawet wernisaż jego zdjęć: "Sceny romantyczne, miłosne oraz erotyczne w fotosach Krzysztofa Wellmana". Dziennikarka TVN mówi, że nie jest o niego zazdrosna, bo "nie ma na to czasu", poza tym darzy męża zaufaniem.

Dorota Wellman jest żoną od 35 lat! Tak wygląda jej mąż. Zobaczcie poniższą galerię zdjęć!