Dorota Wellman przerywa milczenie. Mówi o "banie" Dody w TVN-ie i powrocie Kingi Rusin!

Dorota Wellman od lat prowadzi "Dzień dobry TVN" w duecie z Marcinem Prokopem. Dziennikarka ma wieloletnie doświadczenie, a widzowie pokochali ją za profesjonalizm oraz dystans do siebie. Karierę rozpoczęła w radiu, a w latach 90. pracowała w Telewizji Polskiej. Niedawno do sieci trafiło jej archiwalne zdjęcie - kadr z 1995 roku zaskoczył tych fanów, którzy nie pamiętali, jak kiedyś wyglądała Wellman!

Prowadząca "Dzień dobry TVN" chętnie opowiada o pracy w stacji, wypowiada się również na tematy prywatne. Podczas ostatniej rozmowy z portalem VIVA.pl mówiła m.in. o Magdzie Mołek i Kindze Rusin, które odeszły z telewizji. Wyjawiła także prawdę o "banie" Dody w TVN-ie.

Dorota Wellman o Dodzie. Ma "bana" w TVN-ie?

Czy to prawda, że Doda ma "bana" w TVN-ie? Wokalistka od lat nie jest zapraszana do stacji (wyjątkiem była gala Bestsellerów Empiku, choć nie obyło się bez skandalu). Dorota Wellman skomentowała tę sprawę w rozmowie z portalem VIVA.pl.

- Nie mamy bana na żadne osoby. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale my jako jedyna telewizja zapraszamy kolegów z innych telewizji. A nas już nie zapraszają. U nas nie ma żadnego bana, może poza moim i Marcina banem wewnętrznym. Niektórych polityków ze względu na głoszone przez nich treści po prostu nie chcieliśmy gościć - wyjawiła prowadząca "DDTVN".

Dorota Wellman zdradziła również, że już niebawem Doda ma się pojawić w porannym paśmie stacji.

- Doda będzie naszym gościem, mam nadzieję, że trafi do naszego wydania. Ja na Dorotę czekam, lubię ją, bardzo lubię też z nią rozmawiać, bo jest bardzo kolorową osobą. U mnie i u Marcina bana nie ma - zaznaczyła. - Jeśli zapraszamy, a ma nowego singla, to powinna się u nas pojawić. My nie mamy żadnych oporów, żeby Dodę zaprosić. Czekam na nią z utęsknieniem i mam nadzieję, że rozwali system.

Magda Mołek i Kinga Rusin wrócą do telewizji? Wellman zabrała głos

Prowadząca "Dzień dobry TVN" wypowiedziała się także w temacie Magdy Mołek i Kingi Rusin, z którymi pracowała w TVN-ie. Pierwsza z dziennikarek odeszła ze stacji w 2020 roku. Obecnie prowadzi kanał "W moim stylu" na Youtubie oraz nagrywa podcast. Dorota Wellman nie ukrywa jednak, że tęskni za redakcyjną koleżanką.

- Widocznie Magda tak czuła. Ja bardzo żałuję, że Magdy nie ma w programie, bo znakomicie wykonywała swoją pracę. Była inna, niż ja, niż Paulina, niż Kinga. Rozumiem, że miała rodzaj jakiegoś wypalenia. Być może miała większą chęć na większą wolność. A przede wszystkim chciała wrócić do dzieci. [...] Magdę uwielbiam i wierzę, że wróci do telewizji. Będzie robić teraz rzeczy, które chce robić. Może nie chciała wcześniej barować się z rzeczywistością. A ja lubię np. taki sport, żeby robić swoje, żeby wymusić swoje. I umiem to robić - wyznała w rozmowie z portalem VIVA.pl.

Kinga Rusin również zniknęła z ekranu w 2020 roku. Dziennikarka postanowiła spełnić swoje marzenie o podróżach. Wellman podejrzewa, że nowe doświadczenia mogą bardzo przydać się Kindze Rusin, gdyby chciała wrócić do pracy w telewizji.

- Kinga znalazła swoją ścieżkę, której jej trochę zazdroszczę. Widzę, że ona jest szczęśliwa. Ale jest coś takiego jak choroba telewizyjna. I może ona zbiera teraz doświadczenia podróżnicze, które przerodzą się w coś, co będzie telewizyjnym cyklem? Poznała świata, do których my nie dotarliśmy. Poznała ludzi, których my nie poznaliśmy. Moim zdaniem zbiera materiał na nowe. Można uzna, że tego chce, że tego potrzebuje. A kiedy będzie chciała wrócić? Myślę, że każda telewizja ją łyknie - czytamy.

