Dorota Wellman od lat pojawia się w porannym paśmie TVN. Jest ona ekranową partnerką Marcina Prokopa w "Dzień dobry TVN". Widzowie cenią ich za profesjonalizm oraz poczucie humoru.

Lubiana dziennikarka debiutowała w mediach w latach 90. XX wieku. Na początku swojej drogi zawodowej pracowała m.in. w radiu "Solidarność" i Radiu Eska, a także w TVP. Ostatnio w sieci przypomniano, jak Dorota Wellman wyglądała w 1995 roku - archiwalne zdjęcie może zdziwić niejednego jej fana!

Prywatnie gwiazda TVN jest żoną Krzysztofa Wellmana oraz mamą dorosłego już Jakuba. Choć nieczęsto opowiada o swojej rodzinie, zdarza jej się robić wyjątki. Tym razem otworzyła się na temat relacji z synem.

Dorota Wellman o relacji z synem. "To jest treść mojego życia"

W 2022 roku Dorota Wellman wyznała, że gdy urodził się jej syn, Jakub, nadał jej życiu sensu. Teraz ponownie otworzyła się na temat ich relacji. W rozmowie z serwisem VIVA.pl opowiedziała o Kubie Wellmanie.

- Mąż mnie kręci i jest super. Ale nie umiem żyć też bez mojego syna. Bez niego nie mam powietrza, to jest treść mojego życia. Umiem zrównoważyć czas między pracą i rodziną. Są dla mnie rzeczy święte, wyłączam wtedy telefony. I nie umrę i świat się nie zawali. Poświęcamy sobie czas, jesteśmy sobie bliscy, ogromnie często w ciągu dnia kontaktujemy się, żeby opowiedzieć sobie o tym, co się wydarzyło. Uwielbiamy wspólne weekendy, wspólne wyjazdy. Nie mogłabym odmówić sobie czegoś, co jest moją bazą, czegoś, co jest dla mnie najważniejsze. Bo praca jest tylko dodatkiem do mojego życia rodzinnego - podkreśliła.

Jaki jest sekret udanej relacji prowadzącej "DDTVN" i jej syna? Dziennikarka wyznała, że kluczem jest rozmowa.

- Trzeba rozmawiać z dzieckiem od początku. My z synem rozmawialiśmy zawsze, niezależnie w jakim był wieku. Zawsze słuchaliśmy, co miał do powiedzenia - mówiła serwisowi. Dodała również, że śledziła i podzielała pasje swojego jedynego syna, Kuby Wellmana.

- Podążałam za nim, kiedy miał różne wybory sportowe albo kiedy wpadł w szał i amerykańskie komiksy z lat 50. i 60. stały się jego pasją, to były i moją. Potem słuchał dziwnej muzyki i grał na perkusji - też mi się to podobało. Na każdym etapie jego życia byłam razem z nim w jego świecie - zaznaczyła.

Dorota Wellman na łamach VIVY.pl zdradziła również, że dbała o relację z ukochanym jedynakiem, wybierając się z nim na koncerty. Towarzyszył im mąż dziennikarki.

- Razem byliśmy na koncercie The Rolling Stones, razem tańczyliśmy tam i razem darliśmy mordę. Mimo że to jest dorosły syn, to wie, że to jest nasze wspólne przeżycie. Myśmy mu pokazali kiedyś ten zespół czy zespół Kiss i inne. A on nas za to zabierał na koncerty Wojtka Mazolewskiego. I razem z jego przyjaciółmi zajmowaliśmy pierwszy rząd i robiliśmy klakę Wojtkowi. Tak moim zdaniem powinno być - mówiła.

