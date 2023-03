Joanna Krupa i Douglas Nunes zdawali się parą idealną. Oboje piękni i z sukcesami, wychowujący wspólnie cudowną córeczkę. Niestety, życie często dalekie jest od ideału, zwłaszcza tego, który przedstawia się w mediach społecznościowych. O tym, że parze się nie układa mówiło się już od jakiegoś czasu. Aż w końcu zagraniczne media napisały, że Douglas Nunes złożył pozew rozwodowy, a Joanna Krupa opublikowała oświadczenie, w którym potwierdziła plotki o rozstaniu. Teraz media obiegła nowa informacja - powód rozstania! Mąż Krupy ujawnił go w pozwie. Aż nas zamurowało na widok tego, co widnieje w dokumencie. Bardzo smutne.

Mąż Joanny Krupy ujawnia, czemu zażądał rozwodu! Aż nas zamurowało na widok tego, co widnieje w pozwie

Joanna Krupa i Douglas Nunes się rozstają - to wiemy. Ale co było przyczyną tej decyzji? "Fakt" dotarł do treści pozwu rozwodowego, który złożył mąż modelki. Jak czytamy, w powodach rozpadu małżeństwa podano tak zwane "różnice nie do pogodzenia". To bardzo smutne, choć również bardzo ogólne. Tego typu argumentację podaje się często przy okazji "spokojnych rozwodów", w których para nie chce prać publicznie brudów, ani obarczać się nawzajem winą za rozstanie. Koniec końców świadczy więc o dużej dojrzałości Nunesa i Krupy. Mężczyzna zawnioskował o opiekę naprzemienną nad 3-letnią córką Ashą. Nie chce ograniczenia ani odebrania praw rodzicielskich drugiej stronie, czyli Joannie Krupie. Fani mają nadzieję, że obojgu życie się jakoś ułoży.

