Joanna Krupa ROZSTAŁA SIĘ z mężem! Sensacyjne doniesienia. Modelka wydała oświadczenie

Joanna Krupa i Douglas Nunes rozstają się. Owocem związku tej pary jest córka, która pozostaje oczkiem w głowie obojga rodziców. Niestety, zakochani nie doszli do porozumienia i zdecydowali o rozstaniu. Jako pierwsze napisały o tym amerykańskie tabloidy, które doniosły, że Nunes miał złożyć pozew rozwodowy. Teraz głos zabrała modelka Joanna Krupa, która wydała na Instagramie oświadczenie w tej sprawie. "Razem z mężem podjęliśmy wspólną decyzję o separacji. Mamy między nami prywatną umowę, która jest naszą sprawą i idziemy naprzód jako przyjaciele i nadal żyjemy codziennie jako rodzina dla naszej córki, którą oboje stawiamy na pierwszym miejscu. Ze względu na moją rodzinę nie będę tego dalej komentowała, tylko powiem, że każdy z nas jest zaangażowany w zapewnienie szczęścia drugiej osobie, abyśmy mogli być najlepszymi rodzicami, idąc naprzód", napisała (pisownia oryginalna).

Joanna Krupa i Douglas Nunes. Historia miłości

Joanna Krupa i Douglas Nunes poznali się przypadkowo. Ona - modelka, on - biznesmen, właściciel firmy produkującej filmy animowane. Krupa wybrała się akurat na spacer do parku w Hollywood z ukochanymi psami, kiedy zauważyła, jak Nunes powoli do niej podchodzi. Był nieśmiały.

- Przeglądałam coś w telefonie i nagle zaczepił mnie nieznajomy facet. Zapytał, gdzie jest jeden z psiaków. Tego dnia Sebastian, mój cavalier king charles spaniel, został akurat w domu. Byłam w szoku, skąd ten mężczyzna wie, ile mam psów. Okazało się, że Douglas widuje mnie w parku od dłuższego czasu, ale dopiero dzisiaj odważył się podejść. (...) Myślał, że jestem aktorką, która ukończyła szkołę, ale nie udało jej się zaistnieć, dlatego zajmuję się wyprowadzaniem psów - wyznała w mediach.

Szybko znaleźli wspólne tematy i z czasem zakochali się w sobie. Krupa opowiadała, że po trzech tygodniach wiedzieli, że wezmą ślub. Tak też się stało. Krupa i Nunes wzięli ślub w sierpniu 2018 roku w Krakowie. Niestety, w 2023 roku ich związek właśnie się kończy.

