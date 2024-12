Mąż Katarzyny Bosackiej zostawił ją dla innej. "Widuję ją często w mediach"

Kulisy pogrzebu Ryszarda Poznakowskiego. Ksiądz z ambony ujawnił, co mu powiedziała wdowa!

Pogrzeb Ryszarda Poznakowskiego. Gdy on zaśpiewał, żałobnikom ciarki przeszły po plecach! Przejmujące wideo

Poruszające pożegnanie Ryszarda Poznakowskiego. "Do zobaczenia, mój Książę"

Katarzyna Bosacka: Odejście męża było dla niej szokiem

W sierpniu ubiegłego roku media informowały o końcu małżeństwa Katarzyny i Marcina Bosackich. Po 26 latach małżeństwa senator odszedł do innej kobiety. Zaledwie kilka tygodni wcześniej w magazynie "Pani" ukazała się rozmowa z Marcinem i Katarzyną Bosackimi. Para opowiadała m.in. o początkach swojego 26-letniego małżeństwa.

"Zakochałem się w niej, zanim ją zobaczyłem" - wyznał senator Koalicji Obywatelskiej. Przyznał również, że chciał stworzyć trwały związek, bo w dzieciństwie bardzo przeżył odejście ojca. Katarzyna Bosacka zapewniała z kolei, że mąż jest człowiekiem, który "nigdy jej nie zawiedzie".

Nic więc dziwnego, że wiadomość o rozpadzie związku dziennikarki i posła była takim szokiem. Szczególnie dla samej Katarzyny Bosackiej oraz dzieci pary. Bosaccy doczekali się czwórki dzieci: 26-letniego Jana, 22-letniej Marysi, 20-letniej Zofii i 11-letniego Franciszka. Najmłodszy z synów pary bardzo przeżył całą sytuację. W jednym z wywiadów dziennikarka wyznała, że chłopiec długo nie mógł zrozumieć, co się stało.

Zobacz również: Katarzyna Bosacka szczerze o rozstaniu z mężem. Postawiła sprawę jasno. "Nie zostałam kurą domową"

Katarzyna Bosacka da byłemu mężowi drugą szansę?

Krótko po udzieleniu wspomnianego wywiadu Marcin Bosacki miał oświadczyć żonie, że opuszcza rodzinę dla innej kobiety. Spakował swoje rzeczy i wyprowadził do nowej partnerki. Idąc tym samym w kroki swojego ojca i zostawiając żonę z czwórką dzieci. Katarzyna Bosacka i Marcin Bosacki formalnie przestali być małżeństwem 18 marca tego roku.

Pierwsze miesiące po rozstaniu były dla prowadzącej "Wiem, co jem i wiem, co kupuję" bardzo trudne. Nie ukrywała też, że w najtrudniejszych momentach korzystała z pomocy specjalistów. Na szczęście mogła liczyć przy tym na wsparcie bliskich. W pewnym momencie zamknęła jednak ten podział raz na zawsze i zaczęła nowy etap życia.

Dziennikarka wyznała niedawno, że w jej życiu pojawił się ktoś nowy. Z kolei, jak podaje portal ShowNews, jej byłego męża ma już nic nie łączyć kobietą, dla której porzucił rodzinę. Portal zapytał Katarzynę Bosacką, czy mogłaby znowu wejść w związek z byłym ukochanym.

Było, minęło, po co rozgrzebywać stare rany? Jestem już w zupełnie innym miejscu. Przeszłam przez traumę, potem długą terapię, wróciłam do zdrowia psychicznego, jestem w nowym, bardzo udanym związku, w którym znalazłam spokój i miłość - stwierdziła.

Poruszyła również kwestię byłej już kochanki Bosackiego. Jak się okazuje, ma być to osoba znana z mediów.

A pani G.? Widuję ją często w mediach, gdzie wypowiada się o tym, jak ważne jest zdrowie psychiczne kobiet, dzieci i nastolatków. A w życiu prywatnym? Nie mi to oceniać, niech to ocenią jej wyborcy - powiedziała Bosacka.

Na koniec zwróciła się do kobiet, które są w podobnej sytuacji, jak ona przed rokiem. Zaapelowała by o siebie walczyły i zadbały o zdrowie psychiczne i jeśli to koniecznie nie obawiały się korzystać z pomocy terapeuty, psychologa czy psychiatry.

Spełniajcie swoje marzenia, wychodźcie do ludzi. I zawsze idźcie do przodu, jesteście piękne, jesteście mądre, życie przed wami - powiedziała z mocą.

Zobacz również: Mąż zostawił Katarzynę Bosacką po 26 latach. Wyszło na jaw, że mają niepisaną umowę!

Kulisy rozstania Dody i Dariusza Pachuta Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.