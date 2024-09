Mąż zostawił Katarzynę Bosacką po 26 latach. Wyszło na jaw, że mają niepisaną umowę!

Katarzyna Bosacka i jej mąż Marcin Bosacki trwali przy sobie przez 26 lat i wspólnie wychowali liczną gromadkę dzieci. A jednak ich związek, który wydawał się idealny, zakończył się rozstaniem. Małżonkowie rozwiedli się wyjątkowo szybko (choć wydawało się, że może być wręcz przeciwnie) i każde z nich poszło w swoją stronę. Wygląda na to, że uporali się z przeszłością i oboje mają już nowych partnerów.

Rozpad małżeństwa gwiazdy telewizji był szokiem dla jej fanów. A dla niej samej? Teraz Bosacka zdecydowała się powiedzieć, jak w praktyce wyglądało zakończenie jej wieloletniego związku. Nie obyło się bez wizyty u psychiatry.

Bosacka musiała nagle poradzić sobie z wyjątkowo trudną sytuacją, bo rozwodu inaczej nazwać się nie da. Postanowiła zadbać o swoje zdrowie psychiczne i wspomóc się lekami, by gładko przejść przez najgorsze. Mówi o tym wprost.

Przede wszystkim trzeba iść do psychiatry. Jeśli ten kryzys jest mocny, ciężki i wpadamy w depresję... Z chorym zębem idziemy do dentysty, z chorą nogą idziemy do ortopedy, a z chorą duszą, z chorą psychiką idziemy do psychiatry. Żaden psychoterapeuta, żaden psycholog tutaj nie pomoże. Są pewne sytuacje kryzysowe w życiu, takie jak śmierć bliskiej osoby, takie jak rozwód, który jest właśnie na drugim miejscu, takie jak bankructwo, że trzeba korzystać z pomocy lekarskiej, medycznej - zauważyła w rozmowie z Jastrząb Post.