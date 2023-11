Nie chcą by "Klan" powstawał w słynnej willi. Najpierw meteoryt, teraz gnilica mózgowata

Maria Pakulnis ostatnio wywołała burzę, gdy w swojej książce opowiedziała o tym, co miał zrobić ksiądz, gdy była małą dziewczynką. Aktorka twierdzi, że była wówczas w takim strachu, że zsikała się w majtki. W "Mojej nitce" nie brakuje jednak także innych ciekawych wątków. Maria Pakulnis przez wiele lat była żoną znakomitego reżysera Krzysztofa Zaleskiego. Nie był to łatwy związek. Mąż aktorki bowiem nie był wierny żonie. Głośnym echem odbił się jego romans z jedną z najpiękniejszych gwiazd polskiego kina lat 80. i 90. Joanna Trzepiecińską (w naszej galerii pod artykułem prezentujemy zdjęcia Joanny Trzepiecińskiej z różnych lat). Po latach na kartach swojej książki Maria Pakulnis otworzyła się na temat swojego męża i jego przygód z kobietami. - Krzysiek był artystą, który w czasie naszej wspólnej drogi miał swoje fascynacje i to wszystko. Był wolnym człowiekiem - stwierdziła Maria Pakulnis.

Krzysztof Zaleski wrócił do Marii Pakulnis po romansie z Joanną Trzepiecińską

Związek Krzysztofa Zaleskiego z Joanną Trzepiecińską wywołał wielki skandal w świecie filmowym. Aktorka była bowiem wtedy studentką, a słynny reżyser nie dość, że miał żonę, to jeszcze był starszy od Joanny Trzepiecińskiej aż o 17 lat! Krzysztof Zaleski zamieszkał ze studentką, ale gdy dowiedział się o tym, że Maria Pakulnis jest w ciąży, wrócił do żony i już z nią został. Dlaczego pomimo zdrad Maria Pakulnis trwała przy mężu? - Może mu uwierzyłam, że nie umie żyć beze mnie. A potem może myślałam, że wielu mężczyzn skręca na chwilę w bok, ale zawsze wracają do gniazda - tłumaczyła aktorka.