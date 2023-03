Mega metamorfoza Violetty Arlak. Nowa fryzura i 20 kg w dół. Po wójtowej z „Rancza” nie ma śladu

Jacek Rozenek zdradził, co dla niego robi była żona. To wzruszające, że w TEJ sprawie może liczyć na Małgorzatę

Violetta Arlak zdobyła popularność dzięki rolom w serialach telewizyjnych. Grała nie tylko w "Ranczu", ale też w "M jak miłość", "Heli w opałach" czy "Tancerzach". Pojawia się tez na teatralnej scenie oraz srebrnym ekranie i znakomicie sprawdza się na estradzie. I choć rola zażywnej wójtowej przyniosła jej największą rozpoznawalność i sympatię widzów, to jakiegoś czasu aktorka próbuje zerwać z wizerunkiem krągłej blondyny z burzą loków. Nie boi się przy tym eksperymentów stylizacyjnych.

W ostatnich latach życie aktorki mocno się zmieniło i chwilami nie było usłane różami. Najpierw z powodu pandemii aktorka borykała się z problemami zawodowymi. Brak zleceń oznaczał niestety brak dopływu gotówki. Aktorka skarżyła się, że była już w takiej sytuacji, że obawiała się, czy będzie miała na kolejną ratę kredytu. Na szczęście mogła wtedy liczyć na wsparcie przyjaciół. Potem rozstała się z wieloletnim partnerem, co również przysporzyło jej wiele cierpienia. Teraz jednak wygląda na to, że trudny czas ma za sobą. Wystarczy rzut oka, aby przekonać się, że zwalczyła trudności i z pełną piersią idzie do przodu. A wygląda wręcz zjawiskowo.

Aktorka pojawiła się na nagraniu świątecznego odcinka "Szansy na sukces". Wraz z innymi serialowymi gwiazdami śpiewała na cele charytatywne. W programie, oprócz Violi, wystąpili również: Alżbeta Leńska, Emilia Komarnicka-Klynstra, Krzysztof Janczar, Piotr Pręgowski, Tomasz Stockinger, Dariusz Wieteska. Wszystkie panie błyszczały na planie, ale u Violetty dało się zauważyć niezwykły blask.

Widać, że gwiazda czuje się znakomicie z nową figurą, nową fryzurą i nowym stylem. Gwiazda jest wyraźnie szczuplejsza i ma świetną fryzurę. Burzę loków zastąpiła prostą, lśniącą taflą i skromną grzywką. Włosy u nasady nadal są jasne, ale nadano im platynowy odcień, a końcówki zadziornie przyciemniono. Stylizacja gwiazdy też nie pozostawiła nic do życzenia - do eleganckich czarnych spodn aktorka dobrała delikatną różową bluzkę, wykończoną pierzastymi mankietami. Z klasą i lekkim pazurem. Brawo. A jak poradziła sobie z wylosowaną piosenką? O tym będzie można się przekonać dopiero w Wielkanoc.

