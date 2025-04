Meghan i Harry szykują się do rozwodu?! Nowa książka zatrzęsie Wielką Brytanią. "Nadszedł kryzys"

Relacja Meghan Markle i księcia Harry’ego ponownie znalazła się w centrum uwagi mediów. Tym razem za sprawą zapowiedzi nowej książki autorstwa Toma Bowera — znanego biografa i dziennikarza śledczego. Według niego, życie Sussexów weszło w fazę „kryzysu”, a wszystko przez różnice w ich priorytetach i podejściu do przyszłości. Jak twierdzi Bower, Meghan skupia się dziś przede wszystkim na rozwoju kariery medialnej i biznesowej. W ostatnim czasie wypuściła własny serial Netflixa "With Love, Meghan", uruchomiła podcast "Confessions of a Female Founder" oraz markę spożywczą "As Ever". Harry z kolei miał ostatnio wycofać się z roli patrona fundacji Sentebale, którą współtworzył w 2006 roku, a także toczył spór sądowy z brytyjskim Home Office w sprawie ochrony podczas pobytów w Wielkiej Brytanii. Bower zauważa, że Harry nie w pełni rozumie ambicje Meghan. – Meghan chce zostać miliarderką i gwiazdą. Harry nie zna tego świata, nie musiał się martwić o pieniądze czy karierę. Meghan natomiast ciężko pracowała na swoją pozycję i dąży do bezpieczeństwa finansowego i statusu społecznego – mówi autor. Szczegóły tych wszystkich zawiłości zdradza w rozmowie z serwisem Mirror. Więcej poniżej.

Meghan i Harry kontra rodzina królewska. "Nie dojdzie do pojednania"

Co ciekawe, według Bowera, książę wciąż myśli o pojednaniu z rodziną królewską, jednak takie nadzieje są – jego zdaniem – zupełnie nierealne. – Jest zbyt wiele złości ze strony Williama i Kate. Harry i Meghan nie mają wpływu, którego oczekiwali. Oboje wciąż trzymają się tytułów, mimo że odeszli z rodziny królewskiej – podsumowuje. Autor zapowiada, że jego nowa książka ujawni niepublikowane dotąd materiały, które rzucą nowe światło na życie Sussexów po wycofaniu się z obowiązków królewskich w 2020 roku. To może wstrząsnąć opinią publiczną w Wielkiej Brytanii.

Choć wokół związku Meghan i Harry’ego nie brakuje spekulacji, para wciąż stara się publicznie pokazywać jedność. Niedawno, po uruchomieniu marki As Ever, produkty sprzedały się w zaledwie 10 minut. Książę Harry w rozmowie z magazynem People nie krył dumy: – Jestem bardzo szczęśliwy z powodu sukcesów mojej żony i wspieram wszystko, co robi. Jestem niesamowicie dumny - mówił.

Harry pojawił się także w ostatnim odcinku serialu "With Love, Meghan", gdzie uczestniczył w brunchu zorganizowanym z okazji premiery nowej marki. Czas pokaże, czy plotki o rzekomych przygotowaniach do rozwodu okażą się prawdą, czy bujdą.

Zobacz galerię zdjęć: Meghan Markle wystroiła męża! Wielka przemiana księcia Harry'ego

Sonda Czy Meghan Markle i książę Harry niebawem się rozwiodą? Tak Nie Rozwiodą się, ale dopiero za parę lat