Michał Piróg SZCZERZE o nieślubnym dziecku Pawła Królikowskiego! Aż nas wryło

Zero alkoholu, śniadania do późnej nocy i darmowa kawa. Filip Chajzer odebrał klucze do nowego lokalu!

We wtorek, 1 sierpnia "Super Express" jako pierwszy poinformował o tym, że Paweł Królikowski miał nie pięcioro, a sześcioro dzieci. Z matką swojego nieślubnego dziecka aktor miał romans podczas swojej pracy we Wrocławiu, gdzie nagrywał "Truskawkowe Studio". Dorosły już dziś nieślubny syn aktora mieszka we Wrocławiu, jednak towarzyszył ojcu podczas ostatniego pożegnania, wziął także udział w postępowaniu spadkowym. Informacje o nieznanym dotąd dziecku gwiazdora "Rancza" potwierdziła sama Małgorzata Ostrowska-Królikowska, która powiedziała, że Maciej jest "pełnoprawnym członkiem rodziny". Aktorka wybaczyła mężowi zdradę i była przy nim do końca jego dni.

Michał Piróg szczerze o nieślubnym dziecku Pawła Królikowskiego

Do sprawy odniósł się Michał Piróg w rozmowie z Jastrząb Post. Gwiazdor "Top Model" stwierdził, ze sprawa ta wywołała zbyt wielkie i niepotrzebne emocje, bo posiadanie dzieci z różnych związków, również pozamałżeńskich nie jest niczym wyjątkowym, ani tym bardziej złym. - A co jest dziwnego w nieślubnych dzieciach? - zapytał retorycznie tancerz. Potem stwierdził zaś, że nieślubne dzieci innych najbardziej interesują tych, którzy sami takowe mają, a plotki rozsiewają ci, którzy sami mają coś na sumieniu: "Może dlatego ich interesuje, bo wszyscy mają nieślubne dzieci rozsiane po całym świecie! I mówisz: „on też ma, ja też, nie jestem jedyny!”. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Choć czasami to mi się wydaje, że to są takie plotki, takie sytuacje, które nam potwierdzają, że ktoś nie był kryształowy. I powodują, że mamy lepsze samopoczucie, jeśli o nas chodzi. Bardzo możliwe, że to właśnie o to chodzi" - skomentował Piróg.

Paweł Królikowski ma swój skwer Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.