Michał Szpak nie wystąpił w Sopocie. Wiemy, co się stało! Komunikat zaniepokoił fanów

Michał Szpak jest niekwestionowanym kolorowym ptakiem polskiej sceny muzycznej, który wielokrotnie zaskoczył swoimi estradowymi popisami całą Polskę. Ostatnio miał zawładnąć sceną Polsat Hit Festiwal 2026, wykonując jeden z nostalgicznych utworów z dorobku zmarłej legendy muzyki. Ku wielkiemu zaskoczeniu fanów, artysta nie pojawił się w Operze Leśnej, za to zastąpiła go młodsza koleżanka z branży. Stacja krótko się tłumaczyła, Szpak milczy, a fani się martwią.

Polsat Hit Festiwal 2026 z nostalgicznym koncertem. Michał Szpak miał na nim zaśpiewać

Tegoroczna edycja polsatowskiego festiwalu przypominała formułą poprzednie odsłony Polsat Hit Festiwal. Pierwszego dnia publiczność bawiła się do największych hitów minionych miesięcy, ale były także występy premierowe oraz jubileuszowe, jak i hołd dla Krzysztofa Krawczyka w piątą rocznicę jego śmierci. Z kolei w sobotni wieczór Opera Leśna w Sopocie stała się miejscem największej w Polsce prywatki. Zabawy jednak ustały, a druga część tego dnia festiwalu przyniosła nostalgiczne uniesienia. Artyści w koncercie "Zostawili nam piosenki" złożyli muzyczny hołd kolegom i koleżankom ze sceny muzycznej, których już z nami nie ma. Jednym z ogłoszonych gości był Michał Szpak, jednak ostatecznie artysty zabrakło na scenie. Jak dowiedział się serwis "Kozaczek", za kulisami zapanowało zamieszanie.

"Produkcja nagle otrzymała listę artystów bez Michała Szpaka. On miał zaśpiewać w drugiej części koncertu 'Zostawili nam piosenki'. Miał być wisienką na torcie sopockiego festiwalu. Organizatorzy nabrali wody w usta i nikt nie chce niczego komentować. Nikt nic nikomu nie wytłumaczył i to jest właśnie w tym wszystkim najbardziej dziwne… Niektórzy nawet się śmieją za kulisami, że to z powodu faktu, że w Sopocie są mewy, a nie szpaki" - czytamy.

Wieniawa zastąpiła kolegę? Wygadała się w sieci

Wszystko wskazuje na to, że zastępczą wykonawczynią piosenki, którą miał zaśpiewać Michał Szpak, została Julia Wieniawa. Gwiazda pokazała w mediach społecznościowych swoje przygotowania do występu w Operze Leśnej i na jednym z nagrań powiedziała, że właśnie się dowiedziała o wykonaniu trzech zamiast dwóch piosenek. Wszyscy patrzyli z podziwem na jej festiwalowe kreacje oraz wersję kultowego utworu "Gdzie ci mężczyźni". Nikt się nie zorientował, że jedno z jej wykonań było zapewne zastępstwem za wielkiego nieobecnego na Polsat Hit Festiwal.

Polsat tłumaczy nieobecność artysty, fani zaniepokojeni

Wychodząc naprzeciw zaniepokojonym fanom Michała Szpaka, telewizja Polsat ograniczyła się do krótkiego komentarza. Organizatorzy Polsat Hit Festiwal 2026 przekazali, że wokalista odwołał swój występ przez problemy zdrowotne. Sam zainteresowany nie zabrał jednak póki co głosu, dlatego szczegóły pozostają nieznane. Pozostaje nam życzyć artyście zdrowia!

