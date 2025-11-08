Michał Szpak wyhodował racice! Nie on jeden... Najmodniejsze buty sezonu czy wtopa?

Michał Szpak w "racicach" za kilka tysięcy

Botki słynnego domu mody Maison Margiela są uznawane za najbardziej kontrowersyjne obuwie w modowym świecie. Jednie je kochają, inni - nienawidzą. Model "Tabi" z charakterystycznym przodem - przypominającym świńskie racice - kosztuje ponad 5 tysięcy złotych i każda gwiazda, która uważa się za ikonę mody, zainwestowała w te dziwne buty. A wśród nich Michał Szpak, który jest wielkim fanem tego modelu - ma ich kilka w różnych kolorach. Ostatnio paparazzi "przyłapali" go na mieście, gdy maszerował w czarnych "raciczkach" i ekstrawaganckiej stylizacji. Zaskakuje ubiorem nie tylko na scenie, ale i na ulicy. Prawdziwy kolorowy ptak polskiej sceny muzycznej!

Michał Szpak tego dnia miał na sobie skórzane spodnie dzwony, płaszcz i wielki fioletowy szalik. Całość stylizacji uzupełnił oryginalnymi okularami przypominającymi gogle narciarskie. Palce wokalisty zdobiła kolekcja srebrnych sygnetów. Juror "The Voice of Poland" wozi się na co dzień swoim ulubionym zielonym BMW serii 8 - kabroletem wartym pół miliona złotych.

Gwiazdy noszą "Tabi" od Maison Margiela

Skórzane buty do kostki występują w różnych kolorach i wymagają noszenia specjalnych skarpetek, które w środku również są podzielone jak racice zwierząt z trzody chlewnej. Ich fason nawiązuje do skarpetek "tabi" noszonych w XV-wiecznej Japonii do japonek. Jak noszą je polskie gwiazdy?

Oprócz Michał Szpaka w galerii pod tekstem znajdziecie inne gwiazdy, które również zainwestowały w ten kultowy model Wśród nich kuzyn Michała - Ralph Kamiński, ale i kilka modnych pań - Joanna Horodyńska, Monika Brodka, Anna Dec i Jessica Mercedes.

