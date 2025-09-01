Michał Szpak na scenie czuje się jak ryba w wodzie

Michał Szpak (34 l.) jak mało kto potrafi zwrócić na siebie uwagę. Piosenkarz jest jedną z najbarwniejszych gwiazd w polskim show-biznesie. Cała Polska usłyszała o nim dzięki udziałowi w programie "X Factor", gdzie zachwycił wszystkich swoim nietuzinkowym wizerunkiem oraz mocnym głosem.

W 2016 roku reprezentował Polskę na konkursie Eurowizji. Z piosenką "Color of Your Life" zajął ósme miejsce. Po powrocie do jego kariera nabrała rozpędu. Dziś jest jednym z najpopularniejszych i najbardziej zapracowanych muzyków w kraju. Wydaje płyty, często gości w programach oraz różnych imprezach telewizyjnych.

Michał Szpak ze swoimi koncertami jeździ po całej Polsce, a kończący się właśnie sezon wakacyjny jest dla niego szczególnie pracowity. Jego występy cieszą się sporą popularnością.

Półnagi Michał Szpak wije się na rurze

Gwiazdor chętnie bawi się modą i eksperymentuje z wyglądem. Nie boi się również przekraczać pewnych granic. Michał zdecydowanie dba o to, by jego koncertowa publiczność miała co wspominać. Nie inaczej było w miniony weekend podczas koncertu Wiśle. Występ Amfiteatrze im. Stanisława Hadyny zakończył jego trasę "Love Is Love".

Michał Szpak wrzucił na Instagram filmik z koncertu. Rozebrany niemal do rosołu gwiazdor wskoczył na rurę do pole dance i zaprezentował zgromadzonej na miejscu publiczności swoje umiejętności. Michał wił się na rurze i machał swoją bujna fryzurą. "Za rok znowu dla Was zatańczę" - napisał pod nagraniem. Fani w komentarzach nie kryli zachwytów!

