Michał Szpak przyłapany bez spodni za kulisami koncertu. Tego nie pokazali w TV!

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Marta Kowalska
2025-08-11 18:58

Za kulisami koncertów dzieją się rzeczy, których widzowie nigdy nie zobaczą na ekranie. Jednak tym razem to, co wydarzyło się w garderobie Michała Szpaka, trafiło prosto do sieci. Artysta został uwieczniony w momencie, gdy… paradował w samych slipkach i butach na wysokim obcasie.

Jak doszło do tej dość pikantnej sytuacji? Okazuje się, że podczas przygotowań do występu piosenkarzowi pękły spodnie. Nie byłby jednak sobą, gdyby nie potraktował tego z humorem i dystansem. Podczas gdy panie z garderoby w pośpiechu cerowały uszkodzony element stroju, Michał Szpak zupełnie bez skrępowania spacerował po zapleczu, prezentując swoje umięśnione nogi w świetle sierpniowego słońca. A potem, ku uciesze fanów wrzucił fotki na Instagrama:

Lublin i historia porwanych spodni. Na szczęście na posterunku niezastąpione panie garderobiane Ania i Basia

- podpisał zaskakujące kadry. Na reakcje nie trzeba było długo czekać:

O ja cie pardonee. Miss suchego podkoszulka, czekam na więcej

Wariacie Ty. Takie spodnie z ze specjalnym systemem klimatyzacyjnym przecież toż to luksus, design. Poprosimy taki merch

Pęknięte spodnie i... stylówka jak z sesji zdjęciowej

W białej podkoszulce bez rękawów, ciemnych slipkach i charakterystycznych jasnych botkach na grubym obcasie Szpak wyglądał tak, jakby właśnie szykował się do ekstrawaganckiej sesji zdjęciowej, a nie na jeden z największych koncertów lata. Do tego obowiązkowe okulary przeciwsłoneczne i pewność siebie, której mógłby mu pozazdrościć niejeden artysta.

Gwiazdor, który nie zna wstydu

Michał wcale nie chował się po kątach. Wręcz przeciwnie – zagadywał ekipę techniczną, poprawiał włosy, a nawet pozował do kilku backstage’owych fotek. Fani w komentarzach pod zdjęciami prześcigają się w żartach, a niektórzy przyznają, że „tylko on mógłby tak bez wstydu i z klasą przejść po kulisach w samych gaciach”.

Nie przegap: Przekracza granicę? Tak się ubiera Michał Szpak. Kontrowersyjne stylizacje to jego druga skóra

Wpadka, która zamieniła się w show

Choć cała sytuacja zaczęła się od garderobianej wpadki, szybko zamieniła się w mały pokaz osobowości artysty. Szpak udowodnił, że potrafi śmiać się z samego siebie, a przy tym nie rezygnuje z modowego pazura nawet w najbardziej nieoczekiwanych momentach. A widok gwiazdora w tej stylizacji to coś, czego publiczność rzeczywiście nie zobaczyła w telewizyjnej transmisji – ale dzięki kulisowym zdjęciom już wie, że za sceną bywa równie gorąco jak na niej.

Lublin śpiewał razem z Michałem

Całe zamieszanie miało miejsce podczas koncertu „Lato z Radiem i Telewizją Polską”, który 9 sierpnia odbył się w Lublinie. To była jedna z największych muzycznych imprez wakacji – na scenie pojawiły się gwiazdy polskiej estrady, a tłumy widzów wypełniły plac po brzegi.

Zobacz też: Michał Szpak znowu szokuje! Tak wygląda "Lato z Radiem i Telewizją Polską"

Michał Szpak dał energetyczny występ, w którym nie zabrakło jego największych hitów i charakterystycznych, teatralnych gestów. Publiczność śpiewała razem z nim, a atmosfera była tak gorąca, że mała garderobiana wpadka nie mogła zepsuć wieczoru – wręcz przeciwnie, dodała mu pikantnego tła.

Super Express Google News
Michał Szpak przyłapany bez spodni za kulisami koncertu. Tego nie pokazali w TV!
28 zdjęć
Sonda
Na czyj koncert pójdziesz najchętniej?
Michał Szpak bez makijażu i stylizacji. "Jak można być tak idealnym" ROZRYWKA
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MICHAŁ SZPAK
LATO Z RADIEM I TELEWIZJĄ POLSKĄ