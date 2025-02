Michał Szpak otworzył własny sklep

Część gwiazd show-biznesu doskonale wie, że sława jest kapryśna i w każdej chwili może się kończyć ich przysłowiowe pięć minut. Nie chcąc być zależnym od losu, chętnie rozszerzają swoją działalność również na inne branże. Bardzo popularnej jest otwarcie własnej restauracji czy kawiarni. Na taki krok zdecydowali się m.in. Kuba Wojewódzki, Maciej Musiał, Piotr Adamczyk, Olga Bołądź czy Piotr Adamczyk.

Inni sprzedają sygnowane własnym nazwiskiem produkty, w tym perfumy jak Doda. Z kolei Olga Kalicka stworzyła markę odzieżową. Z kolei Michał Szpak poszedł śladem wielu światowych artystów i otworzył sklep, w którym sprzedaje własny "merch". Taki sklep to nie lada gratka dla fanów wokalisty.

Na Instagramie Szpaka pojawiły się zdjęcia z sesji produktów dostępnych w jego sklepie.

W moim BIO znajdziecie link do strony na której znajdziecie wszystko co trzeba ode mnie dla Was! POZWÓLMY SOBIE NA MIŁOŚĆ BEZ OGRANICZEŃ - napisał gwiazdor.

Co można kupić w sklepie? Z odzieży klasyczne bluzy z kapturem, koszulki oraz wycięte tank topy. W kategorii "akcesoria" znajdziemy plakat, skarpetki, wełniany beret oraz notes. Nie zabrakło również płyt Szpaka.

Zobacz również: Michał Szpak w krótkich włosach niczym filmowy amant. Drastyczna zmiana wizerunku

Michał Szpak sprzedaje notes za małą fortunę

O ile dobór asortymentu nie dziwi, to zaskoczyć mogą ceny. Za bluzę z twarzą piosenkarza oraz napisem "Love is love" trzeba zapłacić 260 złotych. Bordowa koszulka z podobizną Hektora, ukochanego psa Michała, to koszt 130 złotych. Czterdzieści złotych mniej kosztują czarne tank topy. Do wyboru z tęczową flagą lub napisem. Producenci zapewniają, że ubrania wykonane są z wysokogatunkowej bawełny.

Osoby, które szukają czegoś w niższej cenie mogą zakupić plakat (30 zł) lub skarpetki (55 zł). Stylizację można dopełnić wełnianym beretem z lamówką za 110 złotych. Najbardziej zaskakuje cena notesu, za który trzeba zapłacić aż 155 złotych! Jednak nie jest to zwykły notes, a "małe dzieło sztuki".

Ozdobiony złotą grafiką inspirowaną tą tajemniczą płytą, staje się eleganckim akcesorium każdego stylowego fana Michała. Pięknie zapakowany, idealny do zapisywania przemyśleń, snów i sekretów. Dodaje każdej chwili odrobiny mrocznej magii - zachęca do kupna opis produktu.

Mimo wysokich cen fani Michała Szpaka z entuzjazmem przyjęli wiadomość o otwarciu przez niego sklepu.

Zobacz również: Michał Szpak bez makijażu i stylizacji. "Jak można być tak idealnym"

Autor:

Michał Szpak zażartował z sanah The Voice of Poland! Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.