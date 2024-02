Michał Wiśniewski w filmie dokumentalnym o sobie. Krzysztof Stanowski opublikował nagranie

Michał Wiśniewski się nie poddaje! W październiku zapadł wyrok sądu, ma mocy którego wokalista zespołu Ich Troje skazany został na półtora roku bezwzględnego więzienia. Chodzi o sprawę związaną ze SKOK Wołomin. Tuż po decyzji sądu, Michał Wiśniewski zapowiedział złożenie apelacji. Na tym jedna nie poprzestał. W sobotę, 3 lutego, na Kanale Zero Krzysztof Stanowski opublikował szokujący film dokumentalny o 'Wiśni" i aferze SKOK Wołomin. W filmie wystąpił m.in. znany dziennikarz śledczy Mariusz Zielke, który przekonywał, że wokalista Ich Troje "nikogo nie oszukał". - On mówił cały czas prawdę. To nie jest ten przypadek - zaznaczył. Na nagraniu Michał Wiśniewski opowiadał m.in. o kulisach współpracy z Andrzejem Lepperem. Wyznał, ile zarobił za występy dla Samoobrony.

Tyle Michał Wiśniewski zarabiał u Andrzeja Leppera. Kulisy współpracy

Kwoty, o których mówi wokalista Ich Troje, robią wielkie wrażenie. - W roku 2006 ze względu na perturbacje w moim małżeństwie podjąłem się współpracy z Samoobroną (liderem tej partii był Andrzej Lepper - red.) jako artysta, występujący w kampanii wyborczej. Nieangażujący się w samą kampanię, ale występujący na imprezach organizowanych przez Samoobronę. Zagraliśmy 50 koncertów po 50 tys. za sztukę. Oczywiście Michał Wiśniewski nie miał 50 tys. za każdy koncert, tylko swoją część, ale sąd miał możliwość zbadać, jakie to były dochody plus bardzo prosta i jasna faktura za utwór "Dokąd idziesz Polsko?" za kwotę 2 mln zł - zdradził Michał Wiśniewski, który kiedyś w rozmowie z "Super Expressem" więcej wyjawił na temat współpracy z Andrzejem Lepperem. - Pamiętam, że był megapracowity i energiczny. Zaczynał pracę o godz. 3 w nocy. To było bardzo intensywne 50 dni. Nie każdy mógłby tyle wytrzymać. On dawał radę - mówił pełen podziwu wokalista Ich Troje. - Kiedy my się z nim spotykaliśmy, to on praktycznie szedł spać, by wstać o godz. 3 w nocy i tak zacząć dzień. Więc wódki z nim nie piłem - dodał popularny "Wiśnia".

