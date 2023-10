Dariusz Pachut ogłosił, że rozpoczyna nowy etap w życiu. Posypały się gratulacje. Co na to Doda?

Michał Wiśniewski był bankrutem. Lider Ich Troje stanął na finansowe nogi

Michał Wiśniewski swego czasu był prawdziwym królem życia. Forsy miał jak lodu, ale niezbyt roztropnie gospodarował pieniędzmi. Wokalista Ich Troje zdradził, że przehulał 40 mln złotych i został bankrutem! Na szczęście potem udało mu się stanąć na finansowe nogi. W lipcu pisaliśmy o tym, że Michał Wiśniewski stawia dom za 5 mln złotych! Co ciekawe, nie każde dziecko "Wiśni" i jego małżonki będzie miało swój pokój. Nic dziwnego jednak, bo łącznie Michał Wiśniewski i Pola mają dziesięcioro pociech (w tym dwóch wspólnych synów). - Nie ma aż tak dobrze. To musiałby być chyba pałac, żeby każde dziecko miało swój pokój. Ważne, żeby każdy miał swoją przestrzeń - mówił nam wokalista Ich Troje. "Tak dobrze" też nie będzie miał nowy pracownik Michała Wiśniewskiego. Przynajmniej na początku bowiem nie może liczyć na oszałamiające wynagrodzenie. Są za to inne profity.

Michał Wiśniewski szuka pracownika. Wymaagania, wynagrodzenie, profity

Propozycję dla szukających pracy wokalista Ich Troje zamieścił na Instastory. Mimo że oferowane wynagrodzenie nie rzuca na kolana - "Wiśnia" pisze o 5 tys. złotych - to dla fanów kapeli może to być praca marzeń. Michał Wiśniewski wspomniał także o wymaganiach. Nie są one zbyt wygórowane - nie ma nic o wykształceniu czy znajomości języków obcych. Nowy pracownik wokalisty Ich Troje powinien za to mieć prawo jazdy, być dyspozycyjny czasowo i umieć pracować pod presją czasu. Zainteresowani pracą u Michała Wiśniewskiego muszą się spieszyć. Zgłoszenia można bowiem przesyłać tylko do 23 października.

Zobacz naszą galerię: Michał Wiśniewski i jego żony

i Autor: Facebook