Wiemy, co się dzieje w domu Michała Wiśniewskiego po wyroku! Serce się kraje

Michał Wiśniewski skazany ws. SKOK Wołomin. Może nie trafić do więzienia

Michał Wiśniewski kolejny raz znalazł się w potężnych tarapatach. Pod koniec października sąd skazał wokalistę Ich Troje w sprawie związanej ze SKOK Wołomin. Jeśli apelacja. którą zapowiadał piosenkarz, okaże się nieskuteczna, istnieje wielkie prawdopodobieństwo, że "Wiśnia" trafi za kratki. Być może zamiast regularnego więzienia, Michał Wiśniewski zostanie poddany innej karze. - Według polskiego prawa osoba skazana na karę pozbawienia wolności do 1,5 roku może się starać o dozór elektroniczny. Polega on na założeniu skazanemu na nogę elektronicznej opaski, dzięki której jest on stale monitorowany - tłumaczyła w rozmowie z Onetem adwokat Katarzyna Bórawska. Tak czy owak sytuacja, w której znalazł się wokalista Ich Troje, jest wyjątkowo trudna, szczególnie dla jego rodziny. Na szczęście za artystą murem stoi jego piąta żona, czyli Pola Wiśniewska.

Co się dzieje w domu Michała Wiśniewskiego po wyroku? Pola Wiśniewska zabrała głos

Po ogłoszeniu wyroku w sprawie męża, Pola Wiśniewska zamieściła wymowne zdjęcie na Instagramie, na którym widzieliśmy splecione ręce zakochanych. Teraz żona "Wiśni" odniosła się do trudnej sytuacji. Jej słowa pokazują, co dzieje się w domu Michała Wiśniewskiego. Widać, że może on liczyć pełne wsparcie żony. Gdy internauta spytał ją, czy "boi się, że Michał będzie musiał odpokutować", Pola Wiśniewska odparła stanowczo. - Odpokutować? Niby za co? W art. 42 ust. 3 stwierdza się, że ''każdego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie potwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu''. Wyrok mojego męża jest nieprawomocny. Nikt! Prócz tych, których sprawa dotyczy, nie ma wystarczającej wiedzy (...), więc proszę powstrzymać się od wyciągania pochopnych wniosków - zaapelewała. To jednak nie wszystko - Michał Wiśniewski publicznie spytał Polę, czy mu ufa i w niego wierzy. - Zawsze - odparła Pola Wiśniewska. Serce się kraje, gdy się pomyśli, co muszą przechodzić małżonkowie. Dobrze jednak , że w takich chwilach mogą na siebie liczyć.